Пообещала больше не воровать

Калининский районный суд Тюмени признал бывшую заместителя председателя правления Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР) Инессу Бранденбург виновной в хищении 561 млн руб. средств банка. Ее приговорили к четырем годам колонии, хотя прокуратура запрашивала более жесткое наказание. Вину она признает и раскаивается в содеянном. Во время последнего слова бывшая топ-менеджер просила суд не наказывать ее «слишком строго». Защита не уверена, будет ли Инесса Бранденбург обжаловать приговор.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Инесса Бранденбург признала свою вину в хищении крупной суммы

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области Инесса Бранденбург признала свою вину в хищении крупной суммы

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Уголовное дело по п.п. «а», «б» ч.4 ст.158 УК РФ в отношении Инессы Бранденбург возбудили в 2018 году. По данным следствия, она входила в состав организованной группы, которую возглавлял председатель правления и совладелец СБРР Григорий Романюта. Ожидая скорого отзыва лицензии и банкротства банка, топ-менеджеры решили похитить более 561 млн руб.

Сибирский банк реконструкции и развития был открыт в Тюмени в декабре 1990 года. В числе совладельцев кредитной организации были ООО «Реском-Тюмень» (19,92%), супруга экс-депутата облдумы Сергея Коробова Наталья Коробова (19,25%), экс-председатель правления банка Григорий Романюта (14,29%), Алексей Лебзак (15,61%), Наталья Кобзева (15,47%) и Александр Никулин (15,46%). В феврале 2018 года ЦБ РФ отозвал у СБРР лицензию, а в марте того же года банк был признан банкротом.

В январе Романюта и Бранденбург получили деньги из Уральского ГУ ЦБ РФ под предлогом ожидаемого оттока клиентов в связи с понижением ставок. Средствами были пополнены кассы СБРР, а позже Инесса Бранденбург забрала их из хранилища, положив вместо них канцелярские предметы. Деньги в девяти спортивных сумках вынес житель Оренбурга Сергей Кузнецов.

Из похищенных денег Инесса Бранденбург получила 100 млн руб. и в ночь на 27 января 2018 года улетела в Москву, а оттуда в Берлин. Григорий Романюта также покинул страну и до сих пор в розыске. Еще 350 млн руб. получил неустановленный следствием мужчина, а более 105 млн руб. поделили между собой Игорь Горбоносов, Сергей Кузнецов и Дмитрий Мануилов, приговор которым был вынесен ранее.

В международном розыске Инесса Бранденбург находилась до сентября 2021 года, пока ее не задержала испанская полиция. До конца июля 2022 года ее держали в местном СИЗО, а затем экстрадировали в Россию. В Тюмени бывшая топ-менеджер пошла на сделку со следствием, признала вину и помогла в расследовании собственного уголовного дела.

В среду 15 марта 2023 года экс-руководительница банка выступила в суде с последним словом. Она в очередной раз напомнила, что полностью признает вину, и попросила прощения у «всех, кому доставила столько проблем, неприятности, боли».

«Все, что произошло в моей жизни с января 2018 года, это наказание за совершенное преступление, и я это понимаю. Три с половиной года я боялась каждого стука в свою дверь. Деньги, которые я получила от преступления, по иронии судьбы у меня же и украли. Тяжело заболела, перенесла операцию. Болезнь не исключает рецидива в любой момент. Уверяю, что за эти пять лет я в полной мере осознала, что совершила. И более, чем кто-либо, виню себя в произошедшем»,— заявила Инесса Бранденбург.

Она попросила суд «не наказывать чрезмерно строго», поверив в ее «искреннее раскаяние». Женщина добавила, что хочет жить рядом с сыном-студентом, обучающимся в Берлине, которому она «очень нужна», поскольку других близких родственников у них нет.

Суд пробыл в совещательной комнате около полутора часов, после чего объявил приговор. Инессу Бранденбург признали виновной, назначив ей четыре года лишения свободы в колонии общего режима. Гособвинение же ранее запрашивало более суровое наказание — четыре года и десять месяцев колонии.

Кроме того, Инесса Бранденбург солидарно с Игорем Горбоносовым, Сергеем Кузнецовым и Дмитрием Мануиловым должна будет вернуть около 545 млн руб., с учетом суммы частично возмещенного ими ущерба.

Защита сочла наказание чрезмерно суровым. «Мы настаивали, чтобы ей назначили наказание, сопоставимое со временем, которое она провела в СИЗО — два года и восемь месяцев, чтобы она сразу могла выйти на свободу. Бранденбург раскаялась, помогала следствию и сама заявляла о намерении вернуть похищенные деньги»,— заявил «Ъ-Урал» адвокат Александр Пашкевич. При этом он не уверен, что Инесса Бранденбург захочет подавать апелляцию на приговор, поскольку она была готова к суровому наказанию. Решение об обжаловании Инесса Бранденбург примет завтра во время встречи с защитниками.

В прокуратуре Тюменской области «Ъ-Урал» заявили, решение ведомства о подаче апелляции может быть принято только после ознакомления с текстом обвинительного приговора.

Илья Смирнов