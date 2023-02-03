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Финансистку попросили посидеть подольше

Гособвинение запросило для экс-руководительницы сибирского банка почти пять лет колонии

Прокуратура запросила четыре года и десять месяцев колонии для бывшей заместителя председателя правления Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР) Инессы Бранденбург. Ее обвиняют в краже 561 млн руб. у банка, в чем она созналась и заключила досудебное соглашение со следствием. Адвокат обвиняемой считает запрашиваемый приговор чрезмерно суровым — другие фигуранты дела, включая одного из организаторов, были приговорены к меньшему сроку.

Инесса Бранденбург

Инесса Бранденбург

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Инесса Бранденбург

Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Прения сторон по уголовному делу Инессы Бранденбург прошли сегодня в Калининском районном суде Тюмени. Гособвинение с учетом заключенного досудебного соглашения запросило для экс-топ-менеджера СБРР четыре года и десять месяцев колонии общего режима по п.п. «а», «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, в особо крупном размере). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Кроме того, Инессе Бранденбург предстоит вместе с ранее осужденными Игорем Горбоносовым, Сергеем Кузнецовым и Дмитрием Мануиловым вернуть около 545 млн руб. Еще 16 млн руб. от суммы ущерба обвиняемые выплатили ранее.

Напомним, уголовное дело в отношении бывшей зампреда СБРР возбудили в 2018 году. Свою вину она признала. Следствие считает, что преступную схему похищения 561 млн руб. разработал председатель правления и совладелец банка Григорий Романюта, который ожидал скорого отзыва лицензии и банкротства СБРР.

В январе 2018 года Григорий Романюта и Инесса Бранденбург получили деньги из Уральского ГУ ЦБ РФ под предлогом ожидаемого оттока клиентов в связи с понижением ставок. Средства, которыми были пополнены кассы СБРР, женщина забрала из хранилища, положив вместо них канцелярские предметы. Сергей Кузнецов, как считает следствие, вынес наличные в девяти спортивных сумках.

Из похищенных денег около 350 млн руб. забрал не установленный следствием мужчина, а около 100 млн руб. получила Инесса Бранденбург.

В ночь на 27 января она улетела в Москву, а оттуда в Берлин. Страну покинул и Григорий Романюта, который до сих пор находится в розыске. В сентябре 2021 года Инессу Бранденбург задержали в Испании, она находилась в тамошнем СИЗО до конца июля 2022 года, после чего ее экстрадировали в Россию.

Адвокат обвиняемой Александр Пашкевич считает запрошенный гособвинением приговор чрезмерно суровым. «Максимально возможное наказание для Бранденбург по соглашению со следствием — пять лет колонии. Прокуратура же запросила на два месяца меньше. Мотивировки решения гособвинение не предлагает, а реплики на мое справедливое замечание в суде не последовало»,— отметил защитник в разговоре с «Ъ-Урал».

Он попросил суд ориентироваться на единообразие судебной практики и учесть при избрании наказания приговоры, которые ранее вынесли другим фигурантам дела. Так, исполнителей приговорили к трем годам колонии, а организатора кражи Дмитрия Мануилова — к четырем годам. При этом последнему изначально также назначили три года лишения свободы, а наказание ужесточили после апелляции прокуратуры.

«Почему исполнители-мужчины, организатор-мужчина получили меньше, чем может получить мать-одиночка, имеющая различные заболевания, которую в это дело втянули? К тому же отягчающих обстоятельств в деле нет»,— отметил господин Пашкевич.

Выплатить всю сумму ущерба Инесса Бранденбург, по словам адвоката, вряд ли сможет. Однако она намерена постепенно вернуть украденную сумму за счет зарплаты, которую будет получать в колонии или на свободе, в зависимости от решения суда. В случае, если она возместит полный размер ущерба, у нее будет право подать иск к Игорю Горбоносову, Сергею Кузнецову и Дмитрию Мануилову для взыскания части этих средств.

Последнее слово Инессы Бранденбург и оглашение приговора назначены на 15 марта.

Илья Смирнов, Екатеринбург

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