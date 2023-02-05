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Коммерсантъ FM
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Кадыров объяснил назначение родни на госдолжности в Чечне высоким уровнем доверия

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что он назначает своих родственников на государственные должности в республике потому, что доверяет им. Так глава Чечни отреагировал на слова социолога Анны Очкиной о том, что он «нарушает закон за законом», и на слова политолога Юрия Самонкина о недопустимости «клановости» в госсекторе.

Рамзан Кадыров

Рамзан Кадыров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Рамзан Кадыров

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Послушать их страшилки, так вся республика развалится из-за того, что среди сотни тысяч служащих в регионе несколько моих близких родственников. Не смешите меня»,— написал глава Чечни в Telegram.

«Кому доверяю, того и назначаю. Мне важны результат и самоотдача»,— заявил глава Чечни. По словам Рамзана Кадырова, его родственникам «в любом учреждении» приходится доказывать, что они работают не благодаря ему, «а попреки». Глава Чечни полагает, что спрос с его родственников на госдолжностях «в десятки раз больше».

1 февраля Рамзан Кадыров назначил своего 26-летнего племянника Хамзата Кадырова на пост вице-премьера и министра имущественных и земельных отношений. По словам господина Кадырова, Хамзат «талантливый и исполнительный руководитель».

Глава Чечни заявил, что племянник «доказал это, достигнув высоких результатов на предыдущих должностях». 26-летний Хамзат Кадыров успел побывать главой Курчалоевского района, главой Совета безопасности Чечни, министром физкультуры и спорта Чечни, а также получить орден Ахмата Кадырова.

Анастасия Ларина

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