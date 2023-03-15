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Коммерсантъ FM
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«Ростелеком» купил разработчика ПО для телекоммуникационных сетей

Оператор «Ростелеком» выкупил 100% российской компании «Светец». Она разрабатывает программное обеспечение в области телекоммуникационных сетей. Как следует из данных  СПАРК, сделку заключили 14 марта.

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Светец» выкупили «дочки» «Ростелекома» — «Вестелком» и «АМТ». Компания «Вестелком» получила 99,99% разработчика, компания «АМТ» — оставшуюся часть.

По информации на сайте компании «Светец», она разрабатывает и интегрирует программного обеспечения в области телекоммуникационных и информационных сетей. Компания работает с 1991 года, она запустила более 500 проектов в России и в странах СНГ.

Анастасия Ларина

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