«Ростелеком» купил разработчика ПО для телекоммуникационных сетей

Оператор «Ростелеком» выкупил 100% российской компании «Светец». Она разрабатывает программное обеспечение в области телекоммуникационных сетей. Как следует из данных СПАРК, сделку заключили 14 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Светец» выкупили «дочки» «Ростелекома» — «Вестелком» и «АМТ». Компания «Вестелком» получила 99,99% разработчика, компания «АМТ» — оставшуюся часть.

По информации на сайте компании «Светец», она разрабатывает и интегрирует программного обеспечения в области телекоммуникационных и информационных сетей. Компания работает с 1991 года, она запустила более 500 проектов в России и в странах СНГ.

Анастасия Ларина