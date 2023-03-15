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Тройное убийство оценили на пожизненное

Вынесен приговор зарезавшему студенток в Оренбургской области насильнику

Суд приговорил Александра Лазарева, убившего трех студенток в Оренбургской области, к пожизненному лишению свободы в исправительной колонии особого режима. Еще он должен выплатить потерпевшим по 2 млн руб. компенсации морального вреда. В сентябре 2021 года мужчина совершил убийство, затем угнал автомобиль и попытался скрыться. Но его задержали. Силовики выяснили, что в августе того же года осужденный также изнасиловал местную жительницу.

Александр Лазарев

Александр Лазарев

Фото: СУ СКР по Оренбургской области

Александр Лазарев

Фото: СУ СКР по Оренбургской области

Оренбургский областной суд приговорил 31-летнего Александра Лазарева, обвиняемого в убийстве трех студенток, к пожизненному лишению свободы. Свою вину он признал частично. Об этом сообщает региональное следственное управление Следственного комитета РФ (СКР).

Суд признал Лазарева виновным в убийстве трех лиц с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера (п. «а», п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ), трех изнасилованиях (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ) и насильственных действиях сексуального характера с угрозой убийством (п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ), незаконном проникновении в жилище (ч. 1 ст. 139 УК РФ), угоне автомобиля (ч. 1 ст. 166 УК РФ) и поджоге квартиры (ч. 2 ст. 167 УК РФ). Также частично удовлетворены иски о компенсации морального вреда — осужденный должен выплатить каждому из потерпевших по 2 млн руб., сообщает пресс-служба областного суда. Еще 86 тыс. руб. Александр Лазарев должен выплатить по иску о возмещении материального ущерба.

По данным следствия и суда, вечером 29 сентября 2021 года в городе Гае осужденный увидел через окно квартиры на первом этаже дома по улице Молодежной незнакомых девушек. Когда он понял, что они находятся в квартире одни, то взял нож и дождался, когда жертвы лягут спать. Около 1:30 мужчина проник в квартиру, изнасиловал девушек, «после чего, опасаясь быть разоблаченным, нанес каждой множественные удары ножом в область шеи и грудной клетки». Затем осужденный начал поджигать квартиру. В это время одна из девушек, «несмотря на полученные телесные повреждения», выбежала из квартиры на улицу. Однако преступник поймал ее и убил.

Погибшие были студентками филиала Орского медицинского колледжа в возрасте 17, 18 и 20 лет. Они приехали на учебу в Оренбургскую область из Башкирии.

Александра Лазарева задержали 3 октября 2021 года. Вечером этого дня он угнал автомобиль у дома по улице Добровольского в Орске. Затем пытался скрыться от преследовавших его сотрудников ДПС и очевидцев, но его задержали.

Как отметили в прокуратуре, совершение убийств трех девушек и личность подсудимого не «позволили стороне гособвинения даже рассуждать о том, что Лазареву могло быть назначено иное наказание».

Ранее комплексная психолого-психиатрическая экспертиза в Национальном медицинском исследовательском центре психиатрии и наркологии имени Сербского показала, что он полностью вменяем.

Следствие также установило, что Лазарев 15 августа 2021 года изнасиловал жительницу Гая, которую предложил подвезти на автомобиле. В СУ СКР по региону «Ъ» рассказывали, что Александр Лазарев ранее был судим, в том числе за убийство. Накануне преступления он вышел на свободу.

«Уголовное дело расследовано первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Оренбургской области. В рамках расследования проведена значительная работа по сбору доказательств. Своевременное установление местонахождения предметов одежды и орудия преступления, меры к сокрытию которых принял фигурант, позволили произвести молекулярно-генетические экспертизы, опровергнув ряд его ложных доводов»,— отмечают правоохранители.

Ани Айвазян, Самара

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