Почта запустила первого в России робота для выдачи посылок в Петербурге

В Санкт-Петербурге заработал первый в России роботизированный пункт «Почты России» для выдачи и отправления посылок. Получить отправление при помощи «складомата» можно в течение 1 минуты, сообщили 15 марта в пресс-службе компании.

Робот способен работать практически без участия сотрудников. Им приходится только загружать посылки через шлюз. После «складомат» самостоятельно раскладывает посылки по полкам в зависимости от их размеров. Аппарат оснащен машинным зрением, точно знает где расположено каждое отправление и не ошибается.

«Складомат» установили в отделении №192289 на улице Олеко Дундича, 36А, корп. 1. При его помощи можно получить посылки, которые не требуют уплаты таможенных пошлин, а их размеры не превышают 560х315х375 мм. Робота разработало петербургское конструкторское бюро вычислительной техники «Искра».

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