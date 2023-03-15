Завершились общественные обсуждения строительства третьего и четвертого энергоблоков Курской АЭС-2

В Курчатове Курской области завершились общественные обсуждения (в форме опроса и финального «круглого стола») размещения перспективных третьего и четвертого энергоблоков Курской АЭС-2. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили на атомной станции. Ознакомиться с материалами желающие могли с 13 февраля.

В «круглом столе» участвовали эксперты Курской АЭС, минприроды Курской области, медсанчасти №125 ФМБА и кафедры охраны труда и окружающей среды Юго-Западного госуниверситета. По словам первого замдиректора АЭС по сооружению новых блоков Андрея Ошарина, в проекте энергоблоков Курской АЭС-2 (типа ВВЭР-ТОИ) «детально проработаны все аспекты обеспечения безопасности», «применены самые совершенные системы»: «Оценка воздействия на окружающую среду работы энергоблоков №3 и №4 выполнена по всем типам воздействия — радиационному, химическому, тепловому, электромагнитному, акустическому.

Расчетные оценки ожидаемого воздействия на окружающую среду... показывают безусловную допустимость уровня воздействия Курской АЭС-2 во всех режимах эксплуатации».

«Сооружение энергоблоков №3 и №4 Курской АЭС-2 означает, что курс нашего государства на развитие регионов остается неизменным. Сейчас, как известно, строятся энергоблоки №1 и №2. Новейших энергоблоков на курской земле будет, как и раньше, четыре. Но они будут мощнее, электроэнергии будут вырабатывать на 25% больше. А это позволит и дальше развивать промышленность и в целом экономику, которая требует все больше энергии»,— сказал министр промышленности, торговли и предпринимательства Курской области Михаил Аксенов.

По словам господина Аксенова, в 2027 году потребление электроэнергии в энергосистеме Курской области увеличится относительно 2023 года более чем на 8%.

«Чтобы обеспечивать рост потребления и в дальнейшем, надо развивать Курскую АЭС. Других способов удовлетворить потребности экономики в электроэнергии в нашей области не было и нет»,— резюмировал господин Аксенов.

Представители общественности, участвовавшие в «круглом столе», поддержали сооружение новых энергоблоков, говорится в сообщении Курской АЭС. Теперь материалы обоснования, включая оценку воздействия на окружающую среду, будут доработаны и направлены на государственную экологическую экспертизу.

Сейчас на Курской АЭС в работе находятся энергоблоки №3 и 4 мощностью 1000 МВт каждый. Энергоблок №2 — в плановом ремонте; энергоблок №1 находится в режиме без генерации. Возводятся два энергоблока станции замещения. В 2024 году запланирован физпуск первого энергоблока Курской АЭС-2, в 2025-м — его энергетический пуск. Сроки физического и энергетического пуска второго энергоблока запланированы «через год-полтора после первого». Мощность каждого из новых энергоблоков — 1255 МВт.

Почему продлили эксплуатацию двух энергоблоков Курской АЭС — в публикации «Ъ-Черноземье».

Олег Мухин