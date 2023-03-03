Физический пуск первого энергоблока Курской АЭС-2 может состояться в 2024 году

Физпуск первого энергоблока строящейся Курской АЭС-2 запланирован на 2024 год. Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили представители генподрядчика строительства станции АО «Атомэнергопроект». Ранее сроки неоднократно откладывались.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Энергетический пуск запланрован на 2025 год, уточнили представители «Атомэнергопроекта». Сроки физического и энергетического пуска второго энергоблока запланированы «через год-полтора после первого».

Таким образом, плановые сроки строительства двух энергоблоков станции замещения Курской АЭС, возводимых по проекту ВВЭР-ТОИ (общей мощностью более 2,5 ГВт) в очередной раз скорректированы, на этот раз — в сторону уменьшения

По данным «Совета рынка» (регулятор энергорынков) на август 2022 года, первый энергоблок Курской АЭС-2 должен быть введен в эксплуатацию в 2026 году, второй — в 2028-м. Между тем в 2013 году сроком пуска первого энергоблока назывался 2020 год, второго — 2023-й, третьего и четвертого — 2026-й и 2028-й. Позднее даты неоднократно сдвигались вперед.

Причины этого публично не назывались, но «Росатом» обсуждал изменения сроков сооружения новых энергоблоков на ряде российских АЭС в том числе на фоне скачков цен на энергорынке и под давлением конкурентов и потребителей. Одновременно с этим «Росэнергоатом» принял решение о продлении на пять лет сроков эксплуатации третьего и четвертого энергоблоков Курской АЭС до 2033 и 2035 года соответственно. Эксперты связывали это именно с отставанием строительства Курской АЭС-2 от первоначального графика.

Подробнее об этом — в материале «Ъ-Черноземье»