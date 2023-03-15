Военком Кубани объяснил возобновление выдачи повесток «актуализацией данных учета»

Жителям Краснодарского края снова начали вручать повестки. В военном комиссариате региона «Ъ-Кубань» объяснили, что они выдаются для актуализации данных.

«Единственная цель вручения повесток, которые начали получать некоторые жители региона: исключительно актуализация данных воинского учета в военкоматах Краснодарского края. Повестки будут вручаться преимущественно по месту проживания граждан и их работы», - отметили в военном комиссариате Краснодарского края.

Рассылать повестки о необходимости явиться в военкоматы начали также в Пензенской, Липецкой и Воронежской областях. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что выдача гражданам повесток в военкоматы является обычной практикой, поскольку все данные необходимо уточнять.

Татьяна Ручкина, Олег Исаев

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