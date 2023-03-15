США приняли меры по возвращению упавшего в Черное море беспилотника MQ-9

США принимают меры, чтобы обломки упавшего в Черном море беспилотника МQ-9, не попали в чужие руки. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Джон Кирби телеканалу CNN.

«Предприняты шаги по защите нашего имущества касательно этого конкретного дрона. Это собственность Соединенных Штатов. Очевидно, что мы не хотим, чтобы кто-то заполучил его, кроме нас»,— сказал господин Кирби.

Комментируя версию Минобороны России о причинах происшедшего, господин Кирби отметил, что США «изучают некоторые снимки», чтобы понять, есть ли среди них «пригодная для опубликования информация».

14 марта в небе над Черным морем был выведен из строя американский беспилотник MQ-9 Reaper. Российское Минобороны заявило, что дрон нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства» и «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет» и упал в море.

По данным США, причиной падения беспилотника стал небезопасный маневр истребителя Су-27, который задел винт дрона. Госдеп США вызвал российского посла Анатолия Антонова, чтобы направить сигнал об обеспокоенности в связи с инцидентом. В Кремле заявили, что о происшедшем было доложено президенту России Владимиру Путину. Однако официальных контактов с американским руководством российская сторона не проводила.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Россия и США небезопасно сблизились».

Милена Костерева