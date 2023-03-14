Игрушки и IKEA попали в параллель

В магазинах станет больше импортных товаров ушедших из России брендов. Этому должно поспособствовать расширение списка продукции, которую можно ввозить по параллельному импорту, считают собеседники “Ъ FM”. Минпромторг добавил в перечень еще 12 автобрендов, товары IKEA, игрушки Hasbro и Mattel, а также нескольких производителей косметики и бытовой техники. Но, помимо этого, ведомство планирует изменить правила составления списка. Как это повлияет на импорт? Разбирался Владислав Викторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

Включение товаров в список для параллельного импорта предполагает, что компании смогут их ввозить без риска столкнуться с претензиями от правообладателей. В случае с машинами в перечне уже указано 50 брендов. Теперь к ним прибавится еще 12, среди которых Citroen, Mazda, Opel, Peugeot, Renault, Ford, Hyundai и Kia. До сих пор их завозили с помощью частников, а теперь дилеры смогут закрывать потребности рынка. Правда, все равно не полностью, отметил основатель компании Fresh Auto Денис Мигаль: «Это выглядит как понятная простая схема поставки автомобилей с возможностью, в частности, получить привычный уровень сервиса, к которому привыкли покупатели.

Но мы много говорим про параллельный импорт, но, к сожалению, пока мало что для этого сделано.

Я имею в виду, какие-то послабления на таможне. По большому счету, наладить этот процесс за прошлый год не удалось ни на сколько. Все, что было ввезено в Россию, это примерно 50 тыс. автомобилей, грубо говоря, 5% от того, что могло бы быть».

Как отмечают в Минпромторге, при составлении списка товаров там учитывают ниши, где российским производителям требуется больше времени для обеспечения потребностей рынка. Но если с машинами это кажется логичным, то с мебелью — нет, подчеркнул президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли Александр Шестаков. Он находит странным, что в перечень Минпромторга попала IKEA, ведь почти все изделия для компании производились внутри страны:

«Вообще ничего не надо включать в этот список. Все товары, которыми торговала у нас IKEA, производятся на территории Российской Федерации, ничего нам ввозить не нужно. Я не понимаю, зачем это сделали.

Нам перекрыли весь европейский рынок, а мы открываем отечественный для того, чтобы они везли сюда продукцию по параллельному импорту. Я логики не понимаю.

Этот сегмент наши предприятия спокойно закрывают. Кроме того, спрос сейчас падает, так что российские компании точно не загружены и могут спокойно работать».

А вот в случае с игрушками расширение списка очень кстати. Компании Hasbro и Mattel, которые попали туда, всегда входили в тройку лидеров. И аналогов Barbie в России практически нет, отметила президент Ассоциации индустрии детских товаров Антонина Цицулина: «Понятно, что это позволит нашим потребителям получать те игрушки, ту продукцию, которую они любят. Кроме того, часто у брендов, которые внесены в список, основное производство находится на территории КНР. Так что сложной логистической цепочки и, соответственно, трудностей, связанных с ценообразованием, возникнуть не должно».

Вместе с тем нерешенным до сих пор остается вопрос объемов поставок таких товаров. Для этого Минпромторг собирается поменять подход к формированию списка и вносить туда не отдельные бренды, а правообладателей. По мнению директора Ассоциации параллельного импорта Анатолия Семенова, это должно избавить бизнес от вероятных исков:

«Для примера — в любом гаджете Apple, который ввозят в Россию таким путем, установлена куча программного обеспечения. И выходит так, что вы по схеме параллельного импорта поставляете технику, но нарушаете права на это ПО. Я надеюсь, что рано или поздно до правительства дойдет, что не надо все-таки подставлять импортеров под уголовную ответственность по ст. 146, 147 по УК».

Когда новый механизм заработает, в Минпромторге не уточнили. Впрочем, для бизнеса сейчас важнее найти надежные каналы поставок товаров. После того, как Турция начала блокировать транзит санкционных товаров в Россию, стоимость перевозок уже увеличилась. И даже большими объемами сбить этот рост в рознице вряд ли получится.

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