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Коммерсантъ FM
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«Размер дивидендов — вопрос обсуждаемый»

Вице-президент «Русала» Елена Безденежных о споре по составу совета директоров ГМК «Норильский никель»

«Русал» 13 марта предложил сменить главу совета директоров «Норникеля» Андрея Бугрова, номинированного «Интерросом», чтобы назначить на этот пост независимого члена совета Евгения Шварца. Это стало ответным шагом на смену трех глав комитетов в совете директоров «Норникеля» в конце февраля по инициативе «Интерроса». Почему «Русал» выдвинул такое предложение и намерена ли компания настаивать на избрании нового главы совета директоров, “Ъ” рассказала член совета директоров ГМК, вице-президент «Русала» Елена Безденежных.

Елена Безденежных

Елена Безденежных

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Елена Безденежных

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

— Ваше предложение сменить главу совета директоров «Норникеля» на заседании 13 марта поддержали только четыре члена совета из 13. Зачем вы его выдвинули?

— Мы разочарованы. Фактически мы лишь поддержали и развили идею «Интерроса» о повышении роли независимых директоров в совете. Избрание независимого председателя было бы лучшей демонстрацией того, что это не пустые слова. К сожалению, наши коллеги оказались не готовы следовать собственной декларации. Мы предлагали разных кандидатов на должности председателя совета и глав комитетов, опираясь на идею усиления независимых директоров. Мы понимаем, что такие решения должны рассматриваться в комплексе, и готовы к диалогу. Тем не менее мы оцениваем позитивно то, что совет в принципе приступил к обсуждению вопроса.

— Почему именно Евгений Шварц и именно сейчас? Может быть, имело смысл подождать хотя бы до годового собрания акционеров?

— Евгений Шварц, на наш взгляд, вполне логичный кандидат. Он заслуженный эколог России, доктор географических наук, уже несколько лет работает в совете в качестве независимого директора. На фоне заявленного фокуса компании на экологию и череды серьезных экологических инцидентов в последние годы вполне разумно, что мы предложили его.

Что до своевременности, я уже сказала, что мы восприняли инициативу «Интерроса» как готовность всерьез обсуждать этот вопрос. Но оказалось, что слова расходятся с делом. К сожалению, это не единичный случай.

На одном из первых заседаний в 2023 году совет упразднил независимую службу финансовых контролеров. Неужели больше нет проблем? Или контроль за деятельностью менеджмента так беспокоит коллег?

Уже говорили о том, что по инициативе «Интерроса» сменили председателей трех комитетов совета директоров под видом усиления роли независимых представителей. Мы предлагали провести соответствующее заседание очно, перенести его на несколько дней с вечера накануне четырехдневных выходных, рассмотреть другие кандидатуры. Нам отказали.

— Будет ли «Русал» продолжать настаивать на избрании независимого председателя совета?

— Да. Считаем это необходимым и полезным для ГМК. Наличие независимого председателя совета директоров, который кстати, долгое время у «Норникеля» был, очень важно. Это поспособствует восстановлению доверия между акционерами и снизит риски чрезмерной концентрации полномочий в руках одной группы. Независимый председатель повысит объективность решений совета, улучшит баланс интересов менеджмента и акционеров.

— «Норникель» заложил в бюджет на 2023 год $1,5 млрд на выплату дивидендов. Как вы оцениваете этот шаг?

— Компания уже дала комментарии (менеджмент ГМК официально не подтверждал цифру, отметив, что предоставил акционерам информацию о финансовом состоянии компании и потенциальных рисках.— “Ъ”). Остальное пока можно воспринимать как спекуляцию. Могу в целом высказаться о видении дивидендной политики.

Размер дивидендов — вопрос обсуждаемый, это нормально. Плохо, когда кто-то пытается получить выгоду в обход механизма. Ненормально и то, что из года в год происходит недоосвоение уже согласованных инвестиций.

Дивиденды — только один из сценариев использования прибыли. Не распределять ее не должно быть самоцелью. При составлении инвестпрограмм мы должны четко понимать, какие цели преследуются, когда принимается решение оставить деньги в компании: куда они будут потрачены, в каком объеме, в какие сроки и т. д. Мы хотим четко понимать, как будет улучшена система проектного менеджмента, чтобы из недоосвоения перейти в расширение инвестпрограммы. Какие будут КПЭ, что будем делать, если не получится, готов ли уважаемый менеджмент взять на себя ответственность.

— Как, с вашей точки зрения, санкции США против президента «Норникеля» Владимира Потанина повлияли и еще могут сказаться на бизнесе ГМК?

— Такие вопросы должны адресоваться компании. Со своей стороны, мы ожидаем, что президент и остальной менеджмент приложат все возможные усилия, чтобы ГМК не пострадала.

— Осенью прошлого года Владимир Потанин объявил об идее вернуть до 15% акций «Норникеля» его сотрудникам, в том числе в форме цифровых активов в рамках программы «Цифровой инвестор». Вы поддерживаете идею?

— Озвучена благая цель, но дьявол, как говорится, в деталях. В рамках «Цифрового инвестора» сотрудникам предлагается передать цифровые финансовые активы (ЦФА), привязанные к акциям. Но по действующему законодательству запрещено выпускать ЦФА на акции публичных обществ. Значит, сотрудники «Норникеля» могут получить только некие косвенные права требования, привязанные к стоимости акций и размеру дивидендов. Возникает вопрос, а кто тогда будет владельцем самих акций? Кто будет голосовать по ним? Ответов мы пока не услышали.

Почему «Русал» предложил заменить главу совета директоров «Норникеля»

Очень важно, чтобы инициатива не была на практике использована в интересах какого-то отдельного акционера или менеджмента, чтобы механизм был прозрачен и понятен как многотысячному коллективу «Норникеля», так и многотысячному сообществу инвесторов. И чтобы права голоса по таким акциям действительно оказались у работников.

Интервью взял Евгений Зайнуллин

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