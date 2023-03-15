Владимиру Путину доложили об инциденте с беспилотником США

Президенту России Владимиру Путину доложили об инциденте с американским беспилотником MQ-9 над Черным морем, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Однако российская сторона не обсуждала происшедшее с руководством США.

«Если вы имеете в виду высший уровень,— нет, никаких контактов не было. Вопрос, докладывали ли, он по меньшей мере странный. Как вы себе представляете, что главе государства и Верховному главнокомандующему об инциденте не доложено? Ну конечно, такого не может быть. Конечно же докладывали»,— сказал господин Песков в ходе пресс-колла.

По словам Дмитрия Пескова, российско-американские отношения в настоящее время находятся в «низшей точке» и «весьма плачевном состоянии». При этом он подчеркнул, что «Россия никогда не отказывалась от конструктивного диалога, не отказывается и сейчас».

14 марта в небе над Черным морем был выведен из строя американский беспилотник MQ-9 Reaper. США заявили, что причиной стал небезопасный маневр истребителя Су-27, который задел винт беспилотника. По версии Минобороны России, дрон нарушил «границы района временного режима использования воздушного пространства», установленного РФ с начала военной операции на Украине. После этого «в результате резкого маневрирования перешел в неуправляемый полет» и упал в море.

В связи с инцидентом Госдеп США вызвал российского посла Анатолия Антонова, чтобы направить сигнал об обеспокоенности.

Подробнее — в публикации «Ъ» «Россия и США небезопасно сблизились».

Милена Костерева