Экс-главу СБРР Бранденбург приговорили к четырем годам колонии за хищение 561 млн рублей

Калининский районный суд Тюмени признал бывшего заместителя председателя правления Сибирского банка реконструкции и развития (СБРР) Инессу Бранденбург виновной в хищении 561 млн руб. Ее приговорили к четырем годам колонии общего режима. Ранее прокуратура просила суд назначить женщине четыре года и 10 месяцам колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области Фото: Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области

Кроме того, ей предстоит солидарно с другими фигурантами дела о хищении средства банка вернуть около 545 млн рублей, с учетом суммы частично возмещенного ими ущерба.

Во время последнего слова Инесса Бранденбург заявила, что полностью признала вину и раскаивается в содеянном. «Ваша честь, все, что произошло в моей жизни с января 2018 года – это наказание за совершенное преступление, и я это понимаю. Три с половиной года я боялась каждого стука в свою дверь. Деньги, которые я получила от преступления по иронии судьбы у меня же и украли. Ваша честь, прошу вас поверить в мое искренне раскаяние, желание жить честно рядом с сыном. Прошу вас не наказывать меня чрезмерно строго»,— отметила госпожа Бранденбург.

Уголовное дело по п. "а", "б" ч.4 ст.158 УК РФ в отношении Инессы Бранденбург возбудили в 2018 году. По данным следствия, она входила в состав организованной группы, похитившей у банка более 561 млн руб.

Преступную схему разработал председатель правления и совладелец банка Григорий Романюта, который ожидал скорый отзыв лицензии и банкротство СБРР. В сентябре 2021 года Инессу Бранденбург задержали в Испании, она находилась в СИЗО до конца июля текущего года, после чего ее экстрадировали в Россию. После экстрадиции бывший топ-менеджер заключила сделку со следствием.

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