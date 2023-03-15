В Самаре чиновника заподозрили в получении взятки от подчиненного

Начальник отдела технического обеспечения самарского МБУ «Центр администрирования управления муниципальной собственностью» («ЦАУМС») стал фигурантом уголовного дела о получении взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Следствие установило, что с 2017 по 2019 год подозреваемый получил от взяткодателя свыше 415 тыс. руб. Деньги передавались за общее покровительство и попустительство по службе.

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В частности, предполагаемый преступник должен был создать видимость исполнения работником трудовых обязанностей и скрыть фактически отработанное время. Ранее было возбуждено новое уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении начальника Большечерниговской станции по борьбе с болезнями животных.

Георгий Портнов