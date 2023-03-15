В Самарской области главе станции по борьбе с болезнями животных вменили еще одно мошенничество

Возбуждено новое уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении начальника Большечерниговской станции по борьбе с болезнями животных. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

Следствие установило, что с июня 2017 по февраль 2021 года предполагаемый преступник курировал «внесение заведомо ложных записей в табель учета рабочего времени, о количестве отработанных часов по должности сторожа, который фактически трудовых обязанностей не исполнял, а полученную заработную плату передавал подозреваемому». За это время начальник станции по борьбе с болезнями животных похитил в общей сложности свыше 615 тыс. руб., выяснили силовики.

Ранее следователи обнаружили, что подозреваемый фиктивно принял на работу сторожа и присвоил себе его зарплату с февраля 2021 по февраль минувшего года. Общая сумма похищенных средств составила свыше 250 тыс. руб. По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Георгий Портнов