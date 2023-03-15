Экс-начальник отдела безопасности в томской колонии получил срок за взятки от осужденных

В Томске вынесен приговор бывшему начальнику отдела безопасности исправительной колонии № 4 УФСИН по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве.

Подсудимый, как установил суд, с января 2020 года по март 2021 года угрожая необоснованно применить меры взыскания к троим осужденным, вымогал у них деньги и другое имущество. Общая сумма полученных им взяток превысила 600 тыс. руб.

В ходе следствия обвиняемый заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщает прокуратура Томской области. Суд с учетом этого приговорил его к 4 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафу в размере 1 млн руб. В течение пяти лет ему запрещено занимать должности, связанные с выполнением функций представителя власти.

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Анна Егорова