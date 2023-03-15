Пензенцам начали рассылать повестки в военкоматы

В Пензенской области начали рассылать повестки о необходимости явиться в военкоматы. Об этом «Ъ-Средняя Волга» сообщили в военном комиссариате региона.

Как пояснили в секретариате облвоенкомата, повестки рассылаются солдатам, сержантам и офицерам запаса в связи с запланированными в регионе шестидневными сборами. Где именно будут проходить мероприятия, в комиссариате пояснять отказались.

О том, что в Пензенской области жителям стали приносить повестки в военкоматы, сегодня сообщили пользователи социальных сетей.

Сергей Петунин