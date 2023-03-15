Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Пензенцам начали рассылать повестки в военкоматы

В Пензенской области начали рассылать повестки о необходимости явиться в военкоматы. Об этом «Ъ-Средняя Волга» сообщили в военном комиссариате региона.

Как пояснили в секретариате облвоенкомата, повестки рассылаются солдатам, сержантам и офицерам запаса в связи с запланированными в регионе шестидневными сборами. Где именно будут проходить мероприятия, в комиссариате пояснять отказались.

О том, что в Пензенской области жителям стали приносить повестки в военкоматы, сегодня сообщили пользователи социальных сетей.

Сергей Петунин

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...