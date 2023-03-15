«Одна команда должна, превозмогая обстоятельства, взять и выиграть»

Последние четвретьфиналисты Лиги чемпионов определятся во вторник в Мадриде и Неаполе. «Ливерпуль» в Испании попробует выиграть у действующего победителя турнира «Реала» с разницей в четыре гола. Это необходимо английскому клубу, чтобы пройти в следующий раунд. Первую встречу он проиграл мадридской команде со счетом 2:5. Во второй паре «Наполи» встретится на своем поле с «Айнтрахтом». Неополитанцам для выхода в четвертьфинал нужно удержать разницу в два мяча. О шансах команд и предматчевых раскладах спортивный обозреватель “Ъ FM” Петр Шадрин побеседовал с директором по маркетингу букмекерской компании «Лига ставок» Владиславом Подберезным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

— Можно ли вообще, на ваш взгляд, как-то предсказать пента-трик, то есть пять голов одного футболиста в одном матче?

— Я не встречал у нас таких ставок, но, если посмотреть на историю Эрлинга, у него как раз было, кажется, по четыре гола в двух матчах до этого. Чисто теоретически, наверное, используя какие-то суперсложные модели математики, теории вероятности и зная, как себя чувствует команда, каждый игрок, предсказать такое можно было бы. Хотя это скорее из области фантастики. Но кто знает, сколько бы он забил, если бы его не заменили на 63-й минуте.

— В любом случае был коэффициент 1,2 на то, что хотя бы один гол Холанн забьет. Получается, это максимально надежный был вариант. А в другой встрече «Порту» одного гола не хватило для того, чтобы не вылететь. В самой концовке португальский клуб мог забить несколько раз, штурм устроил, там и штанга была. Но в итоге ничья, которая вывела в четвертьфинал итальянцев, победивших дома со счетом 1:0 до этого. Кто-то верил в ничью в этой встрече конкретно?

— Да, на самом деле верили. Я посмотрел распределение ставок на этот матч до того, как он начался, и там был какой-то элемент, наверное, предсказания: 45% наших клиентов ставили на «Порту», 45% — на «Интер» и 10% — на ничью.

— Что касается «Интера», в сообществе четвертьфиналистов вскоре к нему может прибавиться еще один итальянский клуб — «Наполи». Команда Лучано Спаллетти с огромным отрывом лидирует в чемпионате Италии, летает по полю, и вот сейчас принимает на своем поле «Айнтрахт» в Неаполе. В гостях команда Спаллетти выиграла 2:0. Какие шансы есть у клуба из Германии забить два или три мяча и, собственно, попробовать выйти в четвертьфинал?

— На победу «Наполи» сейчас коэффициент составляет 8, а на выход в финал — 4.

— Получается, что «Наполи» в этой паре фаворит почти стопроцентный. Я посмотрел статистику выступлений «Наполи» в этом сезоне в чемпионате Италии. Команда ни разу почти, за исключением одной встречи в сентябре, не выигрывала, забив только один мяч, — всегда больше одного. На что можно в этом смысле посмотреть с точки зрения ставок?

— Тотал больше 1,5, коэффициент 1,22. Но есть еще один интересный коэффициент — на то, что команда станет победителем, и тотал больше 1,5.

— И кто же будет забивать, на ваш взгляд?

— У нас есть Виктор Осимхен, у которого коэффициент 1,87, кстати, очень неплохой. И еще лучше коэффициент у Хвичи Кварацхелии — 2,41. Могу еще сказать, что у Джованни Симеоне примерно такой же, как у Хвичи.

— Будем ждать от них голов в этом матче, особенно от Хвичи, который еще недавно в «Рубине» играл в России, а сейчас его уже называют наследником Марадоны в Неаполе. А что касается второй пары, то здесь интрига жива, ведь «Ливерпуль» не раз показывал, что может отыгрывать три гола в Лиге чемпионов, причем иногда в каких-то совершенно фантастических условиях.

В 2005 году команда выиграла финал, проигрывая сначала 0:3 «Милану». В 2019-м в полуфинале проиграл первую встречу «Барселоне» 0:3 и в ответной выиграл 4:0. И в первом, и во втором случае «Ливерпуль» был очень уверенной в себе командой, а сейчас такой характеристикой клуб нельзя, наверное, наделить. Хотя у руля все тот же Юрген Клопп. В общем, от команды чего угодно можно ожидать. Учитывая обстоятельства, какой сейчас есть коэффициент в «Лиге ставок» на выход «Ливерпуля» в следующий раунд?

— «Ливерпуль» — это та команда, которая может сотворить сказку. Коэффициент на проход дальше, в четвертьфинал, составляет у нас 16, и, кстати, на это есть ставка 10 тыс. руб. На выход в финал коэффициент 45, и на это есть ставка 1 тыс. руб. И есть коэффициент на «победителя Лиги чемпионов» — 85, но на него пока ставок нет.

— Веселее смотреть футбол, когда одна команда должна, несмотря ни на что, превозмогая все обстоятельства, взять и выиграть. Мы говорили о том, что «Ливрепуль» не такой уж и мощный, как в прежние времена, но то же самое в целом можно сказать и про мадридский «Реал». Смотрим на последние матчи королевского клуба, и выясняется, что в трех встречах в испанской премьере только одну победу над «Эспаньолом» он одержал. А, например, у «Бетиса» выиграть не смог. И при этом мадридский клуб по-прежнему пытается бороться за чемпионство с «Барселоной». Но есть один символ стабильности в «Реале».

— Безусловно, это Карим Бензема.

— Он обладатель «Золотого мяча», в прошлом году был признан лучшим игроком Европы как раз за свои трюки и великолепное выступление в Лиге чемпионов. Своя машина для забивания голов и у «Ливерпуля», как мы знаем, — Мохамед Салах.

— У нас есть такая небольшая, скажем так, пакетная ставка на то, что забьет и Бензема, и Салах, и если это произойдет, то коэффициент будет 6, если нет, то 1,11.

— Но если не Салах и Бензема, а кто-нибудь другой забьет за «Ливерпуль», за «Реал»? «Ливерпуль» будет идти вперед, открываться, а «Реал» очень хорошо умеет контратаковать в таких ситуациях. Если говорить о коэффициенте «обе забьют», что там?

— На то, что обе забьют, достаточно вероятный коэффициент — 1,45. «Ливерпулю» нужна победа, «Реал» будет обороняться и тоже имеет огромные шансы на то, чтобы забить. А мы знаем, что «Ливерпуль», особенно в начале матча, ведет себя достаточно активно, постоянно атакует, и я думаю, что 1,45 на «обе забьют» — это очень хороший коэффициент.