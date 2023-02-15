FIFA наращивает миллиарды

Международная федерация футбола (FIFA), отчитавшись об успешном с коммерческой точки зрения очередном четырехлетнем цикле, который завершился прошлогодним чемпионатом мира в Катаре и обеспечил структуре доходы в размере $7,6 млрд, готовится в следующем цикле совершить грандиозный финансовый прорыв и нарастить поступления примерно в полтора раза — до $11 млрд. Расчеты FIFA основаны на ожиданиях, связанных с мировым первенством, которое в 2026 году примут США, Канада и Мексика, и его особенностях — крупных американских стадионах, а главное, формате турнира с увеличенным с 32 до 48 сборных составом участников и количеством матчей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основной причиной устойчивого финансового положения FIFA ее президент Джанни Инфантино считает успех состоявшегося в конце прошлого года в Катаре чемпионата мира

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Основной причиной устойчивого финансового положения FIFA ее президент Джанни Инфантино считает успех состоявшегося в конце прошлого года в Катаре чемпионата мира

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Совет Международной федерации футбола одобрил отчет структуры, охватывающий завершившийся четырехлетний цикл. Комментируя его, президент FIFA Джанни Инфантино не скрывал, что полностью удовлетворен показателями. Он сообщил, что структура уверенно справилась с «многочисленными вызовами» в рамках цикла, имея в виду прежде всего пандемию коронавируса, приведшую в 2020 году к отмене или переносу на более поздний срок ряда турниров, а основной причиной, как сказано в отчете, «устойчивого» положения федерации назвал успех состоявшегося в конце прошлого года чемпионата мира в Катаре. Именно мировые первенства всегда являются ключевым инструментом, генерирующим денежные поступления FIFA.

Цифры слова Джанни Инфантино подтверждают. Доходы FIFA за цикл, длившийся с 2019 по 2022 год включительно, составили $7,6 млрд. Это существенно больше, чем в предыдущем цикле, венцом которого стало мировое первенство в России в 2018 году. Тогда FIFA отчиталась о поступлениях на сумму $6,4 млрд. А характеристикой ее устойчивости, которой так гордится господин Инфантино, можно считать обнародованный размер резервов. Он составляет $3,97 млрд, притом что в 2021 году, на пике кризиса, вызванного пандемией, их объем снизился до вызывавшей серьезные опасения по поводу возможностей федерации отметки в $1,6 млрд.

Но самая интересная часть отчета посвящена не недавнему прошлому, а ближайшему будущему. Дело в том, что на следующий цикл FIFA запланировала грандиозный финансовый рывок.

FIFA уверена, что сможет увеличить доходы до $11 млрд, то есть примерно в полтора раза.

Причем в этом прогнозе не учитывается клубный чемпионат мира. В 2025 году FIFA собирается перезапустить его в новом, расширенном по сравнению с текущим — для семи команд — формате, предусматривающем выступление 32 клубов. Ранее Джанни Инфантино утверждал, что каждый такой турнир может приносить около $3 млрд.

Надежды FIFA на космический прыжок связаны исключительно с ближайшим чемпионатом мира для сборных. В 2026 году его совместно примут три североамериканские страны — США (в этой стране пройдет большинство матчей), Канада и Мексика.

Разумеется, расчеты FIFA учитывают в том числе привлекательность американского рынка в сопоставлении с любым другим. Например, благодаря ей она планирует увеличить доходы от продажи телеправ до $4,26 млрд, что почти на $1 млрд больше показателя только что закончившегося цикла. Резко, с $1,8 млрд до $2,7 млрд, как предполагает федерация, поднимутся и маркетинговые (иными словами, спонсорские) поступления.

Однако главным драйвером роста выступят не они, а формат турнира, радикально расширенный, как и в случае с клубным первенством.

В чемпионате мира 2026 года примут участие 48 сборных — на 16 больше, чем в катарском. А это означает, что увеличится и количество матчей.

Схему проведения чемпионата FIFA до сих пор не утвердила и рассмотрит несколько вариантов, но даже наиболее компактная предусматривает, что в североамериканском турнире будет сыграно 80 встреч, на 16 больше, чем в катарском (а есть опция и с проведением свыше ста игр). При этом под них будут отведены стадионы, которые используют клубы по американскому футболу и которые обладают огромной вместимостью на фоне тех, что, как правило, предоставляют другие континенты. Сразу у трех стадионов первенства — в Мехико, Нью-Йорке и Далласе — она не ниже 80 тыс. человек, еще у четырех, в Канзас-Сити, Хьюстоне, Атланте и Лос-Анджелесе — более 70 тыс. Из всех восьми катарских арен лишь Lusail Stadium на 89 тыс. зрителей имел «американские» параметры.

FIFA полагает, что эти факторы должны способствовать повышению как медийной привлекательности чемпионата, так и, естественно, посещаемости. Ее рекорд, кстати, до сих пор принадлежит США. Эта страна впервые побывала в роли хозяйки мирового первенства в 1994 году. Совокупная «живая» аудитория его матчей была равна 3,6 млн человек, на 0,2 млн больше, чем аудитория чемпионата 2022 года.

Алексей Доспехов