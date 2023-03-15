Детскую больницу за 16 млрд рублей в Красноярске построит «Сибиряк»

Красноярская компания «Сибиряк» построит в краевом центре детскую многопрофильную больницу. Также генподрядчик должен поставить для нее оборудование. Компания стала единственным участником торгов.

Стоимость госконтракта – 15,7 млрд руб. Из этой суммы транш на первый год работ предусмотрен в размере 960,5 млн руб. Самый большой – на 2026 год – около 6,2 млрд руб. Проект финансируется из краевого и федерального бюджетов.

Первая очередь реализации проекта предполагает строительство стоматологического, инфекционного, лабораторного, административно-диагностического корпусов, гаража, пищеблока, котельной. Вторая очередь – хирургического корпуса, инженерных сетей. Общая площадь земельного участка под больницу – 10,2 га, общая площадь зданий составит 98,5 тыс. кв м. Выполнить работы компания должна до конца октября 2032 года.

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Оксана Павлова