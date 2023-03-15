Aydinlik: поставка второй партии С-400 в Турцию задерживается из-за ее возражений против запрета на перепродажу

Турция возражает против пункта о запрете на поставки российского ракетно-зенитного комплекса (ЗРК) С-400 в третьи страны. Из-за этого поставка второй партии ЗРК из России в Турцию задерживается. Об этом сообщила турецкая газета Aydinlik со ссылкой на осведомленные источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран С-400

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ С-400

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Газета напоминает, что в 2017 году был заключен контракт на поставку двух партий ЗРК. Согласно документу, первая партия должна была прибыть в Турцию как прямая закупка, вторая — отвечать требованиям по обмену технологиям, совместному производству и интеграции программного обеспечения.

По информации издания, вторая фаза контракта была отложена после того, как Анкара выступила против прописанного в контракте запрета на продажу С-400 в другие страны. Газета отмечает, что подобные запреты используются в оборонной промышленности по всему миру.

В 2017 году Россия и Турция заключили договор на поставку ЗРК С-400, сумма сделки составила $2,5 млрд с опционом на закупку еще одного полка. Первый полк С-400 был поставлен в Турцию летом и осенью 2019 года. В ответ на заключение контракта США ввели санкции против Турции и исключили ее из программы по производству истребителя F-35.

Весной 2022 года СМИ сообщали, что США убеждают турецкие власти передать С-400 Киеву в обмен на снятие санкций и возвращение Анкары в программу производства F-35. В Турции говорили, что не будут отказываться от российских ЗРК под давлением США. Глава турецкой оборонной компании Aselsan Халук Горгун также говорил, что Турция работает над собственным ЗРК.

Олеся Павленко