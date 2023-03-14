Глава одного из военных производителей Турции заявил, что стране не нужны российские ЗРК С-300 и С-400

Глава турецкой оборонной компании Aselsan Халук Горгун заявил, что Турции не нужны российские зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 и С-400. По его словам, страна работает над собственной системой противоракетной обороны Siper.

«Мы делаем системы ПВО. Нам не нужны ни С-300, ни С-400. Мы закрываем потребность в них. Это наш долг»,— сказал Халук Горгун в комментарии для турецкой газеты Milliyet. Его слова приводит Bloomberg.

В 2017 году Москва и Анкара заключили контракт на поставку С-400. Турция стала первой страной НАТО, которая закупила эти системы. В ответ США потребовали от Турции отказаться от контракта и исключили ее из программы по производству истребителя F-35. В 2020 году Вашингтон ввел санкции против Анкары.

Весной 2022 года СМИ писали, что Вашингтон убеждает турецкие власти передать С-400 Киеву в обмен на снятие санкций и возвращение Анкары в программу производства F-35. В Турции говорили, что не будут отказываться от российских ЗРК, несмотря на давление США.

Олеся Павленко