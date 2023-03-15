Красноярского телеведущего Максима Гуревича перевели из СИЗО под домашний арест

Железнодорожный райсуд Красноярска изменил меру пресечения с заключение под стражу на домашний арест телеведущему Максиму Гуревичу, в отношении которого расследуется уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, максимальная санкция — 10 лет заключения). Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Красноярского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «7 канал Красноярск» Фото: «7 канал Красноярск»

Максима Гуревича задержали 18 января. Задержание, рассказали в региональном управлении Следственного комитета России, было связано с расследованием хищений свыше 5 млн руб. из бюджета Красноярского края. Министерство спорта региона выделило эти деньги общественной организации родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Открытые сердца» в качестве субсидии на проведение в декабре 2021 года церемонии награждения одаренных детей. Субподрядчиком работ, говорится в деле, выступила компания «Современное производство», возглавляемая Максимом Гуревичем.

19 января суд, удовлетворив ходатайство следствия, поместил Максима Гуревича в СИЗО на два месяца.

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Илья Николаев