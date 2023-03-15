В «Деревенском молочке» произошли изменения в структуре собственников

В томской компании «Деревенское молочко» 100% получило ООО «Холдинг молоко». Ранее, по данным «СПАРК-Интерфакс», 99,97% в компании принадлежали тюменскому ООО «Актив», еще 0,03% – АО «Финансовый центр».

В «Холдинге молоко» (зарегистрировано в сентябре 2022 года) основная доля осталась за «Активом» (85,88%). Также в составе собственников – Андрей Касаткин (2,44%), совладелец «Томскводоканала», ООО «Городские очистные сооружения» Кирилл Новожилов, а также Дмитрий Урусов (7,68%), который владеет долями в томском ООО «Сырная история», красноярском ООО «Краснополянское молоко».

«Деревенское молочко» занимается производством молока и сливок. Выручка компании в 2021 году составила 1,7 млрд руб., чистая прибыль – 10,8 млн руб. В 2013 году глава «Сибирской аграрной группы» Андрей Тютюшев передал принадлежащую ему 100%-ную долю в «Деревенском молочке» своему первому заместителю Тимуру Хисматуллину. Деревенское молочко» владеет Северским гормолокозаводом в Томской области. Проектная мощность предприятия — 180 тонн молока-сырья в сутки. По данным сайта компании, она занимает 55% рынка в регионе.

Оксана Павлова