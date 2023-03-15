Глава администрации на период командировки губернатора стал исполняющим обязанности

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на период своей командировки назначил исполняющим обязанности главы региона Александра Смертина, и. о. руководителя администрации губернатора. Об этом свидетельствует ряд официальных документов, опубликованных за подписью господина Смертина на сайте правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба губернатора пермского края Фото: пресс-служба губернатора пермского края

На период командировок глава региона обычно назначает исполняющим обязанности губернатора либо господина Смертина, либо первого зампреда правительства Ольгу Антипину.

Напомним, на этой неделе Дмитрий Махонин возглавил делегацию правительства Пермского края во время рабочего визита в Индию.