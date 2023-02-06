Путин разрешил публиковать декларации парламентариев в обезличенном виде

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволит депутатам и сенаторам публиковать информацию о своих доходах и расходах в обезличенном виде. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Закон вступит в силу с 1 марта 2023 года.

Согласно закону, парламентарии продолжат сдавать декларации о доходах, расходах и имуществе, однако они будут публиковаться без персональных данных. Парламентарии региональных и муниципальных заксобраний, которые работают на постоянной основе должны подавать отчетность один раз, через четыре месяца после избрания. Далее — только если члены их семей или она сами совершают сделки, превышающие их доходы за последние три года.

Между тем некоторые депутаты сообщали о планах продолжить публикации своих деклараций по старому образцу. Об этом заявили в том числе спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутаты от КПРФ Ольга Алимова и Михаил Матвеев. «Ъ» писал, что отмена публичного декларирования имущества для парламентариев необходима в рамках «защиты персональных данных».

Подробнее — в материале «Ъ» «Декларации ищут путь к читателю».

Лусине Баласян