Красноярская прокуратура добивается расторжения договора аренды более 10 тысяч объектов коммунальных сетей с частной компанией

Прокуратура Красноярского края провела проверку соблюдения договора «КрасКом» с мэрией на аренду муниципального имущества, в том числе сетей водоснабжения и водоотведения. Компания на протяжении длительного времени не ремонтировала инженерные сети, в результате чего возникло множество аварий, из-за которых длительное время было прекращено водоотведение жителям региона, считают правоохранители.

Сети были переданы компании в обслуживание в 2006 году, всего - более 10 тыс. объектов.

По данным правоохранителей, число аварийных ситуаций на сетях холодного водоснабжения в период арендного срока ежегодно росло на 6-8 % - в 2021 году их было свыше 450, а в 2022-м уже более 500. При этом объем инвестиций организации в обновление инженерной инфраструктуры с 2006 года по 2021-й составил 6,2 млрд руб. вместо предусмотренных договором 48,8 млрд руб.

Износ сетей водоснабжения достиг 70-75%, сетей водоотведения – 69-73 %, сообщает прокуратура. «Ъ-Сибирь» направил запрос «КрасКом» для получения комментария.

ООО «КрасКом» зарегистрировано в Красноярске в декабре 2003 года. Среди заявленных видов деятельности компании – забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд. Ее владельцами, по данным «СПАРК-Интерфакс», является «Красжилкоминвест» (74% в уставном капитале), Красноярский край (15%) и департамент городского имущества мэрии Красноярска (11%).

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Лолита Белова