Россияне нарастили закупки инвестиционного золота с 5 до 75 тонн в 2022 году

Россиянам было продано 75 тонн инвестиционного золота в слитках в 2022 году, сообщил Минфин РФ «РИА Новости». Ведомство ссылается на сведения крупнейших российских банков. В 2020–2021 годах объем закупок составлял около 5 тонн золота и больше 8 тонн серебра.

Минфин не приводит информацию о продажах серебра за 2022 год. В феврале министерство сообщало, что с начала года и до ноября было реализовано больше 50 тонн золота.

Весной 2022 года в России отменили НДС на покупку золотых слитков физлицам. Уполномоченным банкам разрешили продавать слитки за наличную иностранную валюту. Летом доходы физлиц освободили от НДФЛ при реализации золота в 2022 и 2023 годах. В конце прошлого года был принят закон об отмене НДС при покупке золотых слитков у аффинажных заводов и структур «Гознака».

О продаже золота со стороны заводов — в материале «Ъ» «Слитки от производителя».

Леонид Уварчев