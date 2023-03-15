Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Россияне нарастили закупки инвестиционного золота с 5 до 75 тонн в 2022 году

Россиянам было продано 75 тонн инвестиционного золота в слитках в 2022 году, сообщил Минфин РФ «РИА Новости». Ведомство ссылается на сведения крупнейших российских банков. В 2020–2021 годах объем закупок составлял около 5 тонн золота и больше 8 тонн серебра.

Минфин не приводит информацию о продажах серебра за 2022 год. В феврале министерство сообщало, что с начала года и до ноября было реализовано больше 50 тонн золота.

Весной 2022 года в России отменили НДС на покупку золотых слитков физлицам. Уполномоченным банкам разрешили продавать слитки за наличную иностранную валюту. Летом доходы физлиц освободили от НДФЛ при реализации золота в 2022 и 2023 годах. В конце прошлого года был принят закон об отмене НДС при покупке золотых слитков у аффинажных заводов и структур «Гознака».

О продаже золота со стороны заводов — в материале «Ъ» «Слитки от производителя».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...