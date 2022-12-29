Путин одобрил частные покупки золотых слитков без НДС

Президент Владимир Путин одобрил закон, отменяющий НДС при покупке золотых слитков у аффинажных заводов и структур «Гознака». Он также подписал закон, который позволяет гражданам покупать ювелирные изделия стоимостью до 60 тыс. руб. за наличные. Если оплата производится по карте, порог стоимости увеличивается до 400 тыс. руб.

Первый закон разрешает покупать слитки драгоценных металлов без НДС напрямую у аффинажных заводов и структур «Гознака». При этом есть условие —эти слитки должны остаться в одном их хранилищ (Государственном хранилище ценностей, хранилище Центробанка или банковских хранилищах).

Согласно второму закону, ф излица смогут сдавать инвестиционные драгоценные металлы в скупку. Помимо этого, предусмотрено дополнительное требование к художникам-ювелирам в виде опыта работы, а также планируется создание специального реестра ювелиров.

В пояснительной записке автор первой инициативы, депутат из «Единой России» Владислав Резник говорил, что она поспособствует дедолларизации экономики. В декабре глава Минфина Алексей Моисеев заявил, что объемы продаж золота населению в 2022 году выросли в десять раз. Однако, по мнению министра, этого недостаточно, чтобы заместить сотни миллиардов долларов, которые лежат у россиян «по банкам в огородах».

О ситуации на рынке читайте в материале «Ъ» «Слитки от производителя».

Лаура Кеффер