Пропавшая судебная грамота

Второй кассационный суд общей юрисдикции (2-й КСОЮ) во вторник закрыл от публики заседание по жалобе на громкий приговор бывшему муниципальному депутату Москвы Алексею Горинову. Сразу после этого процесс отложили на неопределенный срок — оказалось, что жалоба попросту не дошла до суда. Адвокаты так и не смогли выяснить причины закрытия процесса, а суд — местонахождение жалобы. Эксперт указывает, что корреспонденция подобного рода пропадает безвозвратно в исключительных случаях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Горинов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Алексей Горинов

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Алексей Горинов первым в России был приговорен к реальному сроку по статье о «распространении заведомо ложных сведений» про армию (ст. 207.3 УК РФ). В 2022 году суд назначил Алексею Горинову семь лет лишения свободы за высказывания на рабочем заседании депутатов, относящиеся к военным действиям России на территории Украины.

Бывший муниципальный депутат пытается оспорить приговор. Апелляционная инстанция отказала ему еще в прошлом сентябре, после чего Алексей Горинов был этапирован из Москвы в ИК-2 города Покрова во Владимирской области. Оттуда он 9 декабря направил жалобу на приговор во Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Первое заседание 2-й КСОЮ назначил на 14 марта. И внезапно объявил его закрытым для слушателей, не пояснив причин даже адвокатам экс-депутата. Аналогичным образом заседание в сентябре закрывал и Мосгорсуд. Тогда эксперты указывали, что ни одна из законных причин для засекречивания не подходит к делу Алексея Горинова. Таких причин, согласно УПК, всего четыре: материалы, «содержащие гостайну», возраст подсудимого до 16 лет, рассмотрение дела «против половой неприкосновенности личности» или «обеспечение безопасности участников или их родственников».

Как стало известно «Ъ», в самом начале заседания выяснилось, что жалоба Алексея Горинова на приговор вообще не дошла до суда.

Позже адвокат Катерина Тертухина уточнила в беседе с «Ъ», что в суд направлялись две жалобы: одна от защиты, вторая от самого Горинова. «Все стороны (осужденный, защитник и обвинитель.— “Ъ”) имеют право направить кассационные жалобы в суд, я направила жалобу со своей стороны, Алексей — со своей,— пояснила госпожа Тертухина.— Механизм таков, что подобные жалобы стороны направляют в суд первой инстанции, в данном случае — в Мещанский районный суд Москвы. Суд их копирует, направляет другим сторонам для ознакомления, формирует дело и отправляет его в кассационную инстанцию. В нашем случае получилось, что жалоба адвокатов в суд поступила, а жалоба Алексея — нет».

На каком этапе пропала жалоба — неясно. Сторонники Алексея Горинова в его группе поддержки в соцсетях высказали предположение, что ее специально «потеряли» в колонии. Такие случаи действительно бывают, однако, как правило, в делах, где речь идет о пытках заключенных, указывает юрист Ольга Подоплелова. «В ситуации Алексея Горинова, возможно, имело место разгильдяйство: либо колония не отправила жалобу, либо Мещанский районный суд ее потерял,— считает госпожа Подоплелова.— Ни на одном этапе ни у кого не было причины сознательно эту жалобу не принимать, поскольку с процессуальной точки зрения это никому не выгодно».

Напомним, ранее по делу Алексея Горинова высказалась рабочая группа ООН по произвольным задержаниям. Международные эксперты не только признали в деле экс-депутата серию нарушений прав, но и рекомендовали российским властям «немедленно освободить» осужденного. Ранее Конституционный суд РФ уже выносил постановления об обязанности российских судов исполнять решения группы ООН.

Адвокат Катерина Тертухина не торопится связывать решение ООН с потерей жалобы и, как следствие, отложением заседания на неопределенный срок: «Я не верю в конспирологические версии. Решение суда снять нашу жалобу с рассмотрения до поступления жалобы Алексея вполне обоснованное и правильное. Другое дело, что у Алексея вновь ухудшилось состояние здоровья, он присутствовал на заседании по видеосвязи и сообщил нам об обострении хронических заболеваний, о неоказании медпомощи в колонии. В ближайшие дни мы будем обращаться за помощью во все возможные инстанции».

Мария Старикова