Дело — табу

Апелляционное заседание по делу в отношении Алексея Горинова в Мосгорсуде пройдет в закрытом для прессы и публики режиме, выяснил “Ъ”. Муниципальный депутат Москвы обжалует вынесенный ранее приговор — семь лет лишения свободы за «распространение ложных сведений о ВС РФ» (ст. 207.3 УК РФ). Защита настаивает, что причин закрывать заседание исходя из норм Уголовно-процессуального кодекса (УПК) нет. Юрист Ольга Подоплелова указывает на «судебную тенденцию» к секретности в делах, связанных с информацией об армии России. Отметим, что ряд свидетелей обвинения в первой инстанции заявляли о давлении со стороны защиты господина Горинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Закрытие заседания по уголовному делу о дискредитации армии депутатом Алексеем Гориновым не добавит убедительности решению апелляционной инстанции

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Закрытие заседания по уголовному делу о дискредитации армии депутатом Алексеем Гориновым не добавит убедительности решению апелляционной инстанции

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В августе правозащитный проект «ОВД-Инфо» (внесен в реестр иноагентов) предложил читателям своих соцсетей обращаться в Мосгорсуд и требовать «предоставить большой зал заседаний для апелляции по делу Алексея Горинова». Предложение было вызвано ажиотажем вокруг уголовного дела в отношении Алексея Горинова — первого в России приговоренного к реальному лишению свободы на семь лет по новой статье УК РФ о «распространении ложной информации» об армии РФ. Депутат Красносельского района Москвы с 2017 года, участник движения «Солидарность», господин Горинов допустил на заседании совета в марте 2022 года публичное высказывание с критикой российской спецоперации на территории Украины, заявив, в частности, что на таком фоне неуместно проведение конкурса детского рисунка.

Суд ответил сторонникам господина Горинова, направившим обращения с требованием предоставить большой зал, два ответа есть в распоряжении “Ъ”. «22 августа судьей Соколовским вынесено постановление о назначении закрытого судебного заседания,— говорится в письмах, подписанных зампредом Мосгорсуда Максимом Ивченко,— в связи с чем отсутствует потребность в предоставлении большого зала судебных заседаний».

Защита Алексея Горинова «понятия не имела» о закрытии заседания, рассказали “Ъ” в «ОВД-Инфо». Согласно УПК, причин закрыть процесс от СМИ и слушателей всего четыре, и к делу господина Горинова они не применимы, уверяют юристы: заседание можно закрыть от публики, если в деле имеются материалы, «содержащие государственную тайну»; если подсудимый «не достиг 16 лет»; если на суде рассматривается преступление «против половой неприкосновенности личности» либо если «этого требуют интересы обеспечения безопасности участников или их родственников». «На наш взгляд, оснований для проведения заседания в закрытом режиме не имеется»,— сказала “Ъ” адвокат Катерина Тертухина, представляющая Алексея Горинова. 15 сентября она знакомилась с материалами уголовного дела и не нашла в них постановления о закрытии заседания. Адвокат подчеркивает, что представители Мосгорсуда отказались ознакомить ее с постановлением, а в соответствии с требованиями того же УПК (ст. 241) судебное решение о закрытии «провозглашается в открытом судебном заседании». Это значит, что решение если и будет обнародовано, то непосредственно на заседании в понедельник. Тогда же суд должен будет объяснить основания закрытия.

В пресс-службе Мосгорсуда “Ъ” подтвердили закрытие заседания от прессы и публики. «В соответствии с федеральным законом №262-ФЗ "Об обеспечении доступа к информации о деятельности судов в Российской Федерации" не предусмотрено предоставление информации о причинах закрытия дела,— сообщили в пресс-службе.— При рассмотрении дела в суде первой инстанции дело слушалось в закрытом режиме в соответствующей части (имеется в виду часть допроса некоторых свидетелей обвинения.— “Ъ”). В соответствии с положениями ст. 389.11 УПК РФ вручение участникам уголовного судопроизводства копии постановления о назначении судебного заседания суда апелляционной инстанции не предусмотрено». Оглашение резолютивной части, добавили в пресс-службе Мосгорсуда, «будет проходить в открытом режиме».

Чтобы оценивать обоснованность решения о закрытии судебного заседания, нужно «знать мотивировку этого решения», которая «должна быть приведена обязательно», подчеркивает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант. Это позволит «сопоставить ее с фактическими обстоятельствами дела». «Это особенно важно потому, что среди оснований проведения закрытого заседания есть оценочные,— поясняет господин Клювгант.— Например, безопасность участников судебного разбирательства, наличие сведений, составляющих иную (кроме государственной) охраняемую законом тайну. Вместе с тем давно не новость, что суды нередко стремятся ограничить доступ публики и прессы в судебные заседания по делам, где есть основания ожидать нежелательный для суда, стороны обвинения или иных властей общественный резонанс». Эксперт указывает, что для этого суды и используют «лобовой» метод — объявляют судебное заседание закрытым, в том числе с расширительным толкованием законных оснований для этого. Другие методы Вадим Клювгант называет «гибридными» и относит к ним предоставление тесного зала заседаний для рассмотрения резонансных дел с большим количеством слушателей, а также «использование эпидемиологических или иных» ограничений.

В последнее время «набирает обороты тенденция к секретности судов», обращает внимание глава юридической службы фонда «Русь сидящая» (внесен в реестр иноагентов) Ольга Подоплелова. Она напоминает, что недавно по требованию прокуратуры и СКР суды закрывали процессы по избранию мер пресечения политику Илье Яшину (внесен в реестр иноагентов) и президенту адвокатской палаты Удмуртии Дмитрию Талантову. Они содержатся в СИЗО по обвинению в распространении ложной информации о ВС РФ, как и Алексей Горинов. В ходатайствах о закрытии заседаний прокуратура и СКР указывали на возможное «разглашение данных предварительного следствия» при открытом избрании мер пресечения. Эксперт добавила, что суд первой инстанции, назначивший Алексею Горинову семь лет лишения свободы, рассматривал дело открыто, «за исключением допроса нескольких свидетелей обвинения». Они, отметим, заявляли, что на них оказывает давление сторона защиты депутата.

Мария Старикова