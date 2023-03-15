В Кузбассе введены новые выплаты для участников СВО

В Кемеровской области расширен круг участников специальной военной операции (СВО), которые могут получить региональные выплаты. По словам губернатора Сергея Цивилева, право на получение единовременных выплат и других мер поддержки, предусмотренных в регионе, имеют также сотрудники Росгвардии, которые «наравне с военнослужащими, добровольцами и мобилизованными гражданами выполняют задачи по защите национальных интересов России в зоне СВО». Их семьи также могут рассчитывать на поддержку от региона.

По данным облправительства, единовременную выплату 200 тыс. руб. могут получить граждане, которые самостоятельно подписали контракт с управлением Росгвардии и отправились в зону СВО. Единовременная выплата в размере 100 тыс. руб. будет предоставляться командированным в зону проведения СВО сотрудникам управления Росгвардии, которые имеют специальные звания полиции.

С сентября прошлого года единовременные региональные выплаты в размере 200 тыс. руб. перечисляются всем мобилизованным жителям региона.

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Анна Егорова