Был бы бизнес, денег дадут

Минэкономики подготовило изменения в приказ о порядке предоставления господдержки молодым бизнесменам и социальным предприятиям. Получать государственные гранты такие МСП и самозанятые смогут неоднократно, а предельную их сумму регионы смогут увеличивать. Министерство рассчитывает поддержать растущий сектор малого и среднего бизнеса — число зарегистрированных в реестре МСП малых компаний уже восстановилось до допандемийного уровня. В «Деловой России» расширение грантовой поддержки одобряют — и как возможность для масштабирования МСП, и как ответ на все чаще возникающий запрос о поддержке самозанятых,— им предлагается разрешить становиться резидентами бизнес-парков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Минэкономики рассчитывает расширить поддержку «молодого» бизнеса — МСП, включенные в реестр социальных предпринимателей или созданные молодыми гражданами (до 25 лет включительно), смогут получать гранты от государства повторно, следует из проекта приказа Минэкономики, размещенного на regulation.gov.ru. Ранее рассчитывать на господдержку в такой форме можно было однократно, теперь, при успешной реализации первого гранта,— раз в три года. Расширение поддержки объясняется восстановлением сектора: число малых и средних предприятий, сократившееся во время пандемии (5,73 млн на 10 марта 2021 года против 6,1 млн на ту же дату 2018-го), вернулось на допандемийные уровни: на 10 марта в реестре МСП было 6,11 млн субъектов.

По оценке замглавы Минэкономики Татьяны Илюшниковой, за прошлый год гранты на 1,1 млрд руб. получили 2,8 тыс. субъектов МСП из числа молодых и социальных предпринимателей (сама мера была введена на фоне санкций в марте 2022 года).

В этом году предельный размер гранта должен увеличиться с 500 тыс. до 1 млн руб. (в Арктической зоне — с 1 млн до 2 млн руб.) за счет софинансирования из региональных бюджетов.

В «Деловой России» расширение поддержки одобряют и надеются, что наращивать поддержку предпринимателей будет «максимальное количество регионов». «Сейчас есть практика, по которой регионы, у которых бюджет сбалансированный и даже профицитный, участвуют в софинансировании федеральных мер поддержки, а те, где все не столь хорошо с бюджетной эффективностью (их большинство), отказываются, ссылаясь на то, что возможности поддерживать бизнес у них нет. Надо стараться уравнивать шансы предпринимателей в разных регионах»,— полагает координатор «Деловой России» в ЦФО, председатель костромского регионального отделения Дмитрий Аббакумов. Потенциальную эффективность расширения мер поддержки молодых и социальных предпринимателей в организации оценивают высоко, объясняя это тем, что развиваться и масштабироваться в таких условиях должно стать проще.

Проект приказа Минэкономики отвечает и на вопрос о поддержке самозанятых, число которых также растет: в РФ такой статус имеют 7 млн человек. Из-за кратного расширения этого режима вопрос о важности дополнительной помощи самозанятым за последние два года регулярно поднимался на различных площадках, напоминает Дмитрий Аббакумов. Проект Минэкономики предлагает создать систему бизнес-парков по аналогии с промышленными парками для индустриальных компаний — и дать доступ в них самозанятым, чья деятельность связана с обрабатывающими производствами, развитием науки и IT. В условиях, которые создадут в таких бизнес-парках, число желающих начинать бизнес будет расти, отмечают авторы проекта в пояснительной записке к документу. Стимулировать рост числа компаний Минэкономики рассчитывает, вероятно, и в надежде на то, что начавшим дело сейчас не потребуется адаптация старой модели развития к новой реальности.

Кристина Боровикова