5,1 процента составило ослабление реального эффективного курса рубля к корзине валют за февраль в сравнении с январем, сообщил Банк России, с начала года накопленное ослабление составило 11,8%. Показатель рассчитывается на базе курсов валют ключевых торговых партнеров РФ с учетом их долей в ее внешнеторговом обороте. В частности, из-за относительного укрепления доллара рубль к нему обесценивался быстрее — на 5,5% за февраль, к европейской валюте ослабление составило 4,2%. Впрочем, хотя в помесячном измерении российская валюта непрерывно слабеет с октября, в сопоставлении год к году рубль оставался на 17,7% дороже, чем в феврале 2022 года (в январе — на 19,8%).