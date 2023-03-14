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Черноземье сберегает зерно

Аграрии хранят рекордный урожай в ожидании роста цен

В отдельных регионах Черноземья к середине марта у сельхозпроизводителей скопились рекордные запасы зерновых и зернобобовых культур: только в Воронежской области речь идет о хранении 4,3 млн т зерна при урожае прошлого года в 7 млн т. Это связано с крупнейшим валовым сбором зерна и последовавшим падением цен: продажа сейчас, по мнению аграриев, может означать нулевую рентабельность. На рынке ожидают действий властей по регулированию внутренних цен и экспортных пошлин; пока же аграриям приходится привлекать больше заемных оборотных средств на полевые работы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

У компаний и фермеров Воронежской области на середину марта хранится более 4,3 млн т зерновых и зернобобовых культур из общего объема урожая 2022 года в 7 млн т (в бункерном весе; рекорд за историю региона). Об этом вчера в ходе пресс-конференции рассказал областной вице-премьер Виктор Логвинов, заметивший, что «такого не было никогда». «Цены всегда не радуют при таком объеме. Наши аграрии по таким ценам не продают или продают очень мало — только те, кому нужны финансовые ресурсы. Сложившаяся цена покрывает только затраты, рентабельность нулевая»,— пояснил вице-премьер.

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Виктор Логвинов уточнил, что власти не могут рекомендовать компаниям продавать зерно: «Если были бы прошлогодние цены, была бы и доходность у каждого производителя. Экспортная пошлина по-прежнему составляет 5 тыс. руб. за тонну, и принято решение, что пока она снижаться не будет. Государство закупило в интервенционный фонд 3 млн т, но надеемся, что будет дополнительное решение о поддержке».

Опрошенные «Ъ-Черноземье» аграрии пока воздержались от комментариев относительно перспектив продажи зерна. Они отметили, что желание отложить его реализацию приводит к необходимости более масштабного кредитования в преддверии полевых работ.

В других регионах Черноземья не раскрывали объем остатков зерна у сельхозпроизводителей, но в 2022 году эти субъекты тоже получили высокие урожаи, как и РФ в целом. Так, в Курской области было получено более 6 млн т зерна, в Липецкой — более 4 млн т, в Орловской — 3,9 млн т (после доработки), в Тамбовской — около 4,7 млн т. В Белгородской области собрано более 4 млн т зерновых и зернобобовых, но в этом регионе наиболее высоки внутренние потребности развитого животноводства.

Средняя цена предложения на пшеницу третьего класса в европейской части России на 10 марта составляет 13,4 тыс. руб. за тонну с НДС на условиях EXW (самовывоза), годом ранее — 17,8 тыс. руб., следует из данных аналитической компании «ПроЗерно». Пшеница четвертого класса в среднем продается за 11,5 тыс. руб., в марте 2022-го — 17,3 тыс. руб. В долларовом выражении цена также снижается. Отрицательная динамика продолжилась и в последнюю неделю.

Директор «ПроЗерно» Владимир Петриченко в ходе прошедшей в начале марта Зимней зерновой конференции отмечал, что к началу марта у российских сельхозпредприятий скопилось 45,9 млн т зерна, что значительно превышает рекорд 2017 года (37,9 млн т). По его оценке, чтобы закончить сельхозгод с тем же объемом переходящих запасов, с которыми он начинался, необходимо экспортировать 70 млн т зерна, чего «конечно, не произойдет».

Господин Петриченко полагал, что Россия закончит год с переходящими запасами в 27 млн т зерна (включая 3 млн т интервенционного фонда), то есть на рынке будет 24 млн т: «Это можно два месяца жить без нового урожая… Это негатив для всего рынка». Выходом из ситуации эксперт называл модернизацию формулы расчета ставок экспортных пошлин.

В недавнем интервью «Ъ» глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев отмечал, что за первую половину сельхозгода (заканчивается 30 июня) на внешние рынки уже вывезено 27 млн т, планируется к экспорту еще 25-30 млн т (при общем урожае около 154 млн т).

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«Цены, наверное, всегда не очень приемлемы для тех, кто продает, и высоки для тех, кто покупает,— ответил министр на вопрос о низких ценах на зерно.— Мы считали среднюю рентабельность по растениеводству. По итогам 2022 года без субсидий она составляет порядка 20%, с субсидиями — около 24%. Это хорошая рентабельность. Да, меньше показателей по итогам 2021 года, но тогда и цены на пшеницу на мировых рынках были выше $400 за тонну, и внутренняя стоимость зерна повыше». Господин Патрушев также назвал «достаточными» уже проведенные интервенции, при этом признал, что переходящие остатки «будут значительные — примерно 30 млн т»: «Больше, чем среднегодовые показатели. Будем работать над их реализацией».

При этом министр считает, что пересматривать механизм экспортной пошлины до конца сельхозгода не стоит.

Олег Мухин

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