Банкротам хотят оставить ипотеку

Депутаты от Краснодарского края внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, защищающий единственное жилье граждан в ходе их личного банкротства. Суды предлагается наделить правом утверждать отдельные мировые соглашения или планы реструктуризации долгов граждан, исключающие взыскание на ипотечное жилье банкротов. Эксперты считают, что предложенный парламентариями механизм актуален в условиях роста числа несостоятельных физлиц, но может нарушить равенство кредиторов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня проходящие процедуру банкротства физлица могут лишиться единственного жилья, если оно обременено ипотекой

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ Сегодня проходящие процедуру банкротства физлица могут лишиться единственного жилья, если оно обременено ипотекой

Фото: Игорь Харсеев, Коммерсантъ

Депутаты Государственной думы России от Краснодарского края Наталья Костенко, Иван Демченко и Андрей Дорошенко внесли в нижнюю палату российского парламента поправки к закону о банкротстве. Соответствующие материалы опубликованы в электронной базе Госдумы. В настоящее время законопроект направлен на рассмотрение в думский комитет по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям.

Как отмечается в пояснительной записке к документу, ипотечное жилье банкротов-физлиц сейчас продается с публичных торгов, после чего стоимость реализованных квадратных метров направляется на погашение долга перед залоговыми кредиторами. При этом гражданин после банкротства даже при отсутствии просроченной задолженности перед банком лишается единственного жилья. Также аналогичные ситуации происходят, когда квартира приобретается военнослужащими по договору о целевом жилищном займе через механизм военной ипотеки.

Кубанские депутаты предлагают наделить суды правом утверждать отдельные мировые соглашения или планы реструктуризации долгов граждан, по условиям которых на ипотечное жилье не будет обращаться взыскание, то есть его не будут продавать с публичных торгов. При этом по условиям мирового соглашения или плана реструктуризации долгов граждане все равно должны будут рассчитываться с кредиторами.

По условиям мирового соглашения или плана реструктуризации долгов граждане все равно должны будут рассчитаться с кредиторами.

Председатель правления Краснодарской краевой общественной организации «Общество по защите прав потребителей "ЮНЕПА"» Прасковья Чуйкова считает такие поправки хорошей мерой поддержки граждан, находящихся на пороге банкротства. «К нам часто приходят люди, у которых в ипотечной квартире прописаны семьи с малолетними детьми. И человек, который заходит на банкротство, фактически лишается всего. Сразу возникают проблемы: где жить, где прописать малолетних детей, которых не хотят прописывать арендодатели, так как в случае чего их потом трудно выселять»,— говорит госпожа Чуйкова.

По мнению арбитражного управляющего Дениса Васильева, при предложенном депутатами подходе нарушается конституционный принцип равенства всех перед законом. «Получается, утверждая мировое соглашение должника, например с банком-залогодержателем, суд будет игнорировать мнение других банков, выдававших ответчику потребительские кредиты. Но чем они хуже первого?» — спрашивает юрист.

Как считает Владимир Лыгин, замдиректора Юридического бюро Екатерины Романовой, приоритетное удовлетворение требований кредитора, с которым будет заключено мировое соглашение, противоречит букве закона о банкротстве. Ссылаясь на собственную практику, он отмечает, что кредиторы, как правило, и так не заинтересованы в обращении взыскания на квартиру, так как ее еще нужно содержать и выгодно продать, поэтому они, наоборот, предлагают должнику разные варианты, лишь бы получить долг деньгами.

По данным ЕФРСБ, в 2022 году Краснодарский край стал лидером среди регионов России по абсолютному числу граждан-банкротов. Их количество достигло 13951 человека (рост по отношению к 2021 году составил 43%).

Арбитражный управляющий Алексей Тапеха предполагает, что данный законопроект мог быть инициирован в связи с ростом кредитной задолженности россиян. При этом, по его мнению, для достижения заявленной законодателями цели в законе следует прописать положение о невозможности для суда сразу переходить к процедуре реализации имущества без проведения процедуры реструктуризации долгов. Сейчас же это возможно, только если сам гражданин заявит такое ходатайство.

Денис Васильев отмечает, что законодатели верно обратили внимание на необходимость детальнее проработать вопросы обращения взыскания в ходе банкротств на ипотечное жилье военнослужащих, потому что это особенная сфера и военные имеют особый статус, связанный с тем, что их жалование является единственным доходом, при этом им запрещена подработка. Однако, говорит он, неверно, что депутаты пытаются применить единый инструмент и в отношении гражданских, и в отношении военных.

Михаил Волкодав

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