«Микоса» выкуси

В Перми закрылся старейший частный отель «Микос», работавший с середины 90-х годов. Предприниматель Екатерина Чернова продала помещение отеля на Стахановской улице, 10а компании «Перспектива-Инвест». Компания, созданная корпорацией «Перспектива» и экс-председателем правления Проинвестбанка Александром Воронцовым, планирует реновацию гостиничных площадей. Помещения после ремонта и перепланировки сдадут в аренду и выставят на продажу. Эксперты считают, что отель был продан с дисконтом, и полагают, что в «Микосе» можно разместить частный медцентр, оборудовать торговые или офисные площади.



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У отеля «Микос», расположенного в Индустриальном районе Перми, сменились владельцы. Предприниматель Екатерина Чернова продала свой гостиничный комплекс «Перспективе-Инвест» — совместному предприятию корпорации «Перспектива» и экс-председателя правления Проинвестбанка Александра Воронцова. По словам Александра Воронцова, возглавляющего ООО «Перспектива-Инвест», сделка состоялась на прошлой неделе.

На сайте «Микоса» сообщается о закрытии гостиницы в связи с ее продажей. «На этом месте будет что-то новое и интересное»,— отметила в обращении на сайте комплекса гендиректор и учредитель ООО «Микос» Екатерина Чернова. Ресторан «Пермский периодъ», работавший при отеле, продолжил деятельность как банкетный зал.

Гостиничный комплекс «Микос» на Стахановской улице, 10а работал с середины 90-х годов. Общая площадь трехзвездочного оте­ля — 1,76 тыс. кв. м. Гостиница занимает первый, второй и цокольный этажи жилого дома. Отель рассчитан на 15 номеров разной категории, имеются финская сауна с бассейном, небольшой конференц-зал. Комплексом управляло ООО «Микос», принадлежащее Екатерине Черновой. Госпожа Чернова также гендиректор компании. До 2013 года оте­лем управляло другое, ныне ликвидированное юридическое лицо с аналогичным названием, учредителями этой компании были гос­пожа Чернова, Антон Мизирев и Эдуард Целиков, совладелец пермского ООО «Строительная компания на Закаменной».

О намерениях продать «Микос» за 60 млн руб. стало известно в середине ноября, соответствующее объявление было размещено на «Авито». Гендиректор ООО «Микос» Екатерина Чернова тогда рассказывала 59.ru, что отель — бизнес ее семьи. Решение о его продаже приняли в связи с переездом в другой город.

Директор «Перспективы-Инвест» Александр Воронцов отметил, что локация на пересечении улиц Карпинского и Стахановской, в которой расположен «Микос», очень интересна. В ближайшие годы этот район будет активно развиваться благодаря реконструкции ул. Карпинского, строительству многоуровневой развязки на ш. Космонавтов и ул. Карпинского, а также сносу ветхих зданий перед гостиницей. «Мы считаем, что на месте отеля можно сделать первоклассный арендный бизнес и предложить инвесторам интересный объект для вложения средств»,— подчеркнул собеседник. По мнению господина Воронцова, загрузить небольшой несетевой отель в этом месте и поддерживать его деятельность на хорошем уровне сегодня сложно. В компании полагают, что более перспективно использовать помещения «Микоса» в другом направлении. Сейчас в «Перспективе-Инвест» разрабатывают концепцию реновации объекта, ищут арендаторов для него и готовятся к ремонту и перепланировке помещений. Актив предполагается выставить на рынок и предлагать инвесторам в качестве готового арендного бизнеса. Плановый срок проекта — полгода, рассказал директор «Перспективы-Инвест».

Гендиректор УК «Труменс групп» (управляет ТЦ «Галерея») Елена Денисова заметила, что при реновации оте­ля девелопер будет максимально учитывать возможности помещений. Специфика площадей «Микоса» — наличие коммуникаций в каждом номере отеля — позволит разместить там частный медцентр или клинику. «Гостиничный комплекс расположен на первой линии улицы, имеет неплохую транспортную доступность, а сфера частной медицины сейчас активно развивается в городе»,— рассуждает Елена Денисова. Площади бывшего отеля могут подойти и для размещения салона красоты, хотя бьюти-зона займет небольшое помещение. Помещения также могут частично перепрофилировать под офисы, магазин в формате «у дома». Эксперт добавила, что с учетом требуемых вложений в реконцепцию, объект мог быть продан с дис­контом.

Директор УК «Столица» Константин Копытов полагает, что помещение «Микоса» могло быть приобретено за 30–40 млн руб. «Помещения под арендный бизнес сегодня востребованы, если их можно дешево купить»,— высказался господин Копытов. По словам директора УК «Столица», сделки, связанные с последующей перепродажей недвижимости, довольно рискованные. При реновации гос­тиничного комплекса представителям «Перспективы-Инвест» придется отталкиваться от технических характеристик помещения — энергонагрузки, пропускной способности сетей, несущих конструкций, высоты потолков и прочего. То, что отель расположен в жилом доме, налагает на недвижимость ограничения в использовании. На бывших площадях отеля могут разместить торговые, развлекательные объекты, общепит. Однако стоит учитывать, что через дорогу работает ТЦ «Аврора», заметил Константин Копытов.

Евгения Ахмедова