Сортировкам не хватает сил

Компании, занимающиеся обработкой и сортировкой ТКО, обратились к губернатору края с просьбой исключить их из перечня предприятий, на которых, согласно новому постановлению, запрещено использовать иностранную рабочую силу. Обращение поддержали администрации ряда муниципалитетов и региональное Министерство ТЭК и ЖКХ. В нем говорится, что запрет принимать на работу иностранцев может повлечь остановку линий сортировки мусора. Граждане с российскими паспортами, по словам участников рынка, не хотят работать с отходами. Увольнение иностранцев, по прогнозам руководителей компаний, негативно скажется и на квалифицированных сотрудниках с гражданством РФ.



В начале 2023 года вступило в силу постановление губернатора Краснодарского края № 1005, которое запрещает использовать труд иностранных граждан, работающих на основании патентов, на предприятиях региона. Ограничение касается 50 видов экономической деятельности. К ним относятся сферы добычи, производства, обращения с ТКО, торговли, образования, страхования, деятельности в области спорта, отдыха, развлечений, предоставления услуг. Постановление вступило в силу в начале января, в течение трех месяцев, до середины апреля, организации обязаны уволить иностранцев и подыскать им на замену граждан РФ.

В управлении по миграционным вопросам администрации края поясняют, что мера направлена на защиту регионального рынка труда.

Руководители предприятий Кубани, занимающихся сбором, обработкой и утилизацией отходов, заявляют, что запрет на использование иностранной рабочей силы может привести к приостановке их деятельности. На позициях водителей, сортировщиков мусора, грузчиков, подсобных рабочих в этих компаниях преимущественно заняты граждане Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и других республик ближнего зарубежья. Местные жители не хотят работать с отходами, независимо от уровня зарплат, констатируют работодатели.

Кроме того, в случае остановки сортировочных мощностей из-за отсутствия персонала рискуют потерять работу и квалифицированные сотрудники — граждане РФ.

В территориальной схеме обращения с ТКО Краснодарского края указаны 12 предприятий, которые занимаются сортировкой отходов. В Министерстве ТЭК и ЖКХ «Ъ-Кубань» сообщают, что мусоросортировочные комплексы (АО «Мусороуборочная компания», ООО «Терра-Н», ООО МП «ЖКХ» Красноармейского района, АО «Кадош», ООО «РусУниверсал» и другие) работают в условиях нехватки персонала для сортировки отходов. Например, в АО «Мусороуборочная компания» требуется более 100 работников, занятых в процессе сортировки ТКО. Для поиска сотрудников используются всевозможные каналы, но местное население данными вакансиями не интересуется.

Компании Кубани, занимающиеся обработкой и сортировкой отходов, обратились к губернатору края с просьбой внести изменения в постановление № 1005, исключив виды деятельности, связанные с обработкой ТКО. Его поддержали администрации ряда муниципалитетов, где расположены предприятия, так как сбой в процессе обращения с ТКО негативно отразится на экологической обстановке и качестве жизни людей. Ответ поступил от управления по миграционным вопросам, которое настаивает на том, что запрет на использование иностранной рабочей силы оправдан, и предлагает компаниям озаботиться поиском сотрудников с российскими паспортами. Компании-сортировщики написали повторное обращение к губернатору и получили письмо с теми же формулировками. С ходатайством о внесении изменений в постановление № 1005 в управление по миграционным вопросам обратилось Министерство ТЭК и ЖКХ края.

Как отмечает руководитель практики «Трудовое право» GRATA International Михаил Герман, компаниям дается три месяца, чтобы привести численность иностранных работников в соответствие с запретом, установленным данным постановлением губернатора. Срок истечет к середине апреля. После этого организации, нарушившие запрет, могут быть привлечены к ответственности по статье 18.17 КоАП РФ. Мера ответственности для юридических лиц варьируется от 800 тыс. до 1 млн руб. за каждое выявленное нарушение.

Наталья Нестеренко, Краснодар