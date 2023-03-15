«Гарри Портера» выселяют из «Сириуса»

Вступило в силу решение Арбитражного суда Краснодарского края, обязывающее компанию «Каравелла» осуществить снос нескольких точек общественного питания и торговли на набережной федеральной территории «Сириус». Суд согласился с доводами администрации «Сириуса» о том, что паб «Гарри Портер», ресторан «Лаваш и чача» и другие заведения построены с нарушением градостроительных норм, по которым в этой части Олимпийского парка могут находиться только рекреационные объекты. Юристы не видят перспектив обжалования решения суда в кассации.



Компания «Каравелла» не смогла оспорить в апелляционной инстанции решение Арбитражного суда Краснодарского края (АСКК) по иску администрации федеральной территории (ФТ) «Сириус» и Межрегионального территориального управления (МТУ) Росимущества о демонтаже коммерческих объектов, расположенных на набережной Олимпийского парка. Судебный акт вступил в силу, он размещен в картотеке суда.

Как следует из документов, в течение 30 дней с момента вынесения решения 15-м апелляционным арбитражным судом ООО «Каравелла» обязано за свой счет произвести снос принадлежащих ему некапитальных строений, в которых размещены паб «Гарри Портер», ресторан «Лаваш и чача», павильоны «Мидийная», «Бургерная», «Тайское мороженое», продуктовый магазин и другие заведения. За каждый день просрочки с ответчика будет взыскиваться по 10 тыс. руб.

Все спорные объекты, принадлежащие ООО «Каравелла», расположены в непосредственной близости от образовательного центра «Сириус».

По данным Kartotekа.ru, учредителем ООО «Каравелла» является компания «Москва-Сокол», управляющая одноименным центром культуры и бизнеса в Москве, в свою очередь, ООО «Москва-Сокол» связано с АО «Конструкторское бюро-1» (НПО «Алмаз»).

В 2004 году ООО «Каравелла» заключило с Росимуществом договор аренды участка на набережной Имеретинской низменности, ранее принадлежавшего базе отдыха «Россия». Территория, расположенная в первой зоне округа санитарной охраны курорта, была передана «Каравелле» на 50 лет для использования в рекреационных целях. В 2021 году Генпрокуратура РФ при проверке соблюдения градостроительного законодательства выявила на набережной Олимпийского парка самовольно возведенные строения. Надзорное ведомство направило в адрес Росимущества поручение устранить допущенные нарушения, после чего Росимущество совместно с администрацией ФТ «Сириус» обратилось в АСКК с иском к ООО «Каравелла» о сносе коммерческих объектов.

Суд, изучив доводы сторон, пришел к заключению, что деятельность принадлежащих «Каравелле» объектов торговли и общепита нарушает режим первой зоны округа санитарной охраны курорта, где разрешены работы, связанные только с использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях.

Администрация ФТ «Сириус» и МТУ Росимущества не смогли оперативно прокомментировать ситуацию «Ъ-Юг». Мобильный телефон директора ООО «Каравелла» Юрия Скачкова не ответил.

По мнению Сергея Радченко, партнера адвокатского бюро «Юг», решение суда законно. «В действиях “Каравеллы” суд обоснованно нашел два нарушения: размещение нестационарных объектов торговли с нарушением схемы таких объектов, а также нарушение режима первой зоны санитарной охраны, который в принципе не допускает в этой зоне осуществление какой-либо торговой деятельности. По этой причине перспектив обжалования решения суда я не вижу», — говорит юрист.

Спор с участием «Каравеллы» не первая попытка выявить и ликвидировать незаконные торговые точки на территории «Сириуса».

Ранее «Ъ-Юг» писал о том, что прокуратура требует снести девять коммерческих объектов (кафе, магазины, пункт проката велосипедов), расположенных вблизи яхтенного порта на территории, арендованной ООО «РогСибАл». Суд сначала отказал надзорному ведомству, но решение было отменено, и сейчас дело находится на новом рассмотрении в АСКК. В картотеке суда есть данные еще о трех исках администрации «Сириуса» в связи с незаконным, с точки зрения ФТ, использованием участков в коммерческих целях.

Анна Перова, Краснодар