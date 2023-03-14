Чистым воздухом дышат всего 13 стран и территорий мира

Всего в 13 странах и территориях мира качество воздуха можно назвать невредным для здоровья, а уровень загрязнения воздуха в 2022 году достиг рекордного уровня. Такие данные приводятся в докладе швейцарской компании IQAir, отслеживающей качество воздуха по всему миру.

Специалисты IQAir проанализировали данные о качестве воздуха с 30 тыс. мониторинговых станций, расположенных в 7323 городах в 131 стране мира. В числе стран, где уровень чистоты воздуха соответствует требованиям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), IQAir называет Австралию, Эстонию, Финляндию, Гренаду, Исландию, Новую Зеландию, а также территории в Тихом океане и Карибском море, среди которых Гуам и Пуэрто-Рико. Самый грязный воздух, по данным IQAir, в Чаде, Ираке, Пакистане, Бахрейне, Бангладеш, Буркина-Фасо, Кувейте и Индии. В рекомендациях ВОЗ безопасным уровнем загрязнения называется тот, при котором концентрация взвешенных частиц PM2,5 не превышает 50 мкг/куб. м. В Чаде этот показатель составляет 89,7, в Ираке — 80,1.

Специалисты IQAir подчеркивают, что загрязнение воздуха представляет самую серьезную угрозу для состояния окружающей среды. Ежегодно более 6 млн человек в мире умирают из-за последствий загрязнения воздуха. Общий экономический ущерб от загрязнения воздуха оценивается в $8 трлн, что превышает 6,1% мирового ВВП.

Алена Миклашевская