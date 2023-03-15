Из рыбы вычищают льготы

Добытчики рыбы инициировали пересмотр правил распределения налоговой нагрузки на бизнес. Ассоциация судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) пытается добиться от Минсельхоза исключения крупных игроков из числа градо- и поселкообразующих организаций (ГПО), чтобы лишить тех льгот по уплате сборов за пользование ресурсами. Это может привести к росту платежей на 2 млрд руб. в год, но несет риски для социальных проектов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

АСРФ (включает структуры Русской рыбопромышленной компании и холдинга «Норебо») рекомендовала отраслевой комиссии РСПП предложить Минсельхозу исключить крупный бизнес из числа ГПО. Об этом “Ъ” рассказали в АСРФ. Инициатива будет обсуждаться 15 марта, сообщил “Ъ” глава комиссии РСПП, президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев.

Компании со статусом ГПО платят 15% сбора за пользование водными биоресурсами (ВБР). Как отмечают в АСРФ, на Дальнем Востоке семь из 13 ГПО — крупные компании без фиксированных социальных обязательств с растущей выручкой и валовой прибылью, способные работать без льгот и субсидий. Среди игроков со статусом ГПО в регионе — структуры холдинга «Гидрострой» экс-сенатора от Сахалинской области Александра Верховского и Озерновский РКЗ №55, который связывают с семьей губернатора Приморского края Олега Кожемяко. В этих компаниях “Ъ” оперативно не ответили.

Президент АСРФ Алексей Осинцев отмечает, что в 2023 году выросли ставки сборов за добычу ВБР, а распространяемые на всех участников отрасли льготы были отменены, что дало необоснованные конкурентные преимущества крупным компаниям в статусе ГПО. По его словам, для тех этот статус не несет социальной или экономической нагрузки, а бюджеты, в основном региональные, недополучают доход. С учетом ставок сбора за вылов тихоокеанских лососей, квоты по которым не устанавливаются, речь идет о сумме до 2 млрд руб. в год, подсчитали в АСРФ. Замдиректора УК «Норебо» Сергей Сенников говорит, что крупные компании в статусе ГПО зачастую получают налоговые льготы по формальному признаку, а повышение налоговой нагрузки на отрасль распределяется между крупными участниками рынка неравномерно.

Исполнительный директор Ассоциации производственных и торговых предприятий рыбного рынка Александр Фомин отмечает, что инициатива похожа на попытку лишить конкурентов льгот, которые члены АСРФ получить не могут. По его словам, многие крупные рыбопромышленники со статусом ГПО давно работают на Дальнем Востоке и занимаются социальными проектами. Кроме того, требования к ГПО достаточно жесткие, и если компании подтвердили статус, то должны ему соответствовать, добавляет господин Фомин.

Управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов указывает, что смысл налоговых льгот для ГПО — сохранить занятость населения на предприятиях, которые выступают основным или единственным работодателем в удаленных населенных пунктах прибрежных регионов Дальнего Востока и Севера. Для получения льгот важен процент прописанных работников в населенном пункте из числа сотрудников компаний, а не размер бизнеса, говорит он. Руководитель Информационного агентства по рыболовству Александр Савельев отмечает, что предложение АСРФ может соответствовать целям регулятора по увеличению налоговой нагрузки на отрасль, но гарантий поддержки инициативы это не дает. Как отмечает господин Ефремов, вопрос сводится к сохранению населения в удаленных прибрежных территориях регионов.

В Минсельхозе сообщили “Ъ”, что рассмотрят предложения АСРФ в установленном порядке при получении. В Росрыболовстве отметили, что льгота по уплате ставок сбора за пользование ВБР для ГПО действует до 31 декабря 2027 года. Указанный период установлен с учетом выполнения предприятиями функций по социально-экономическому развитию населенных пунктов, в которых те зарегистрированы. Также у организаций есть время для подготовки к внедрению новых технологий переработки уловов, выпуска продукции высокой степени переработки и к обновлению судов, говорит представитель агентства.

Анатолий Костырев