Олимпийцу века выставили срок за растрату

Как стало известно «Ъ», к восьми годам за растрату может быть приговорен 78-летний экс-президент Всероссийского общества глухих (ВОГ) Валерий Рухледев, имеющий звание «Олимпиец ХХ века». По мнению прокуратуры, полностью доказана его вина в хищении активов ВОГ на сотни миллионов рублей. К нему и другим фигурантам признанная потерпевшей стороной общественная организация предъявила иски.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Международного комитета спорта глухих Валерий Рухледев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Президент Международного комитета спорта глухих Валерий Рухледев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

После продолжавшегося почти два года процесса в Хамовническом райсуде под председательством судьи Марины Фильченковой начались прения сторон. По данным «Ъ», прокуратура считает, что вина 78-летнего экс-президента ВОГ Валерия Рухледева в четырех эпизодах хищения или растраты (ч. 4 ст. 160 УК РФ) средств организации полностью доказана. За каждое из преступлений представители прокуратуры попросили для пожилого мужчины с инвалидностью по шесть лет колонии общего режима со штрафом 800 тыс. руб. Точно такое же наказание было запрошено за аналогичные преступления для бывшего начальника правового отдела ВОГ Евгения Новосельцева.

Путем частичного сложения окончательное наказание каждому из них обвинение предложило определить в виде восьми лет колонии общего режима со штрафом 1 млн руб. и трехлетним запретом права «заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в общественных и коммерческих организациях». Для третьей подсудимой — экс-начальника управления финансов ВОГ Натальи Зембатовой, которая обвиняется только в двух преступных эпизодах по той же статье УК,— прокуратура запросила шесть лет с чуть меньшими штрафом и сроком ограничений. Ожидается, что уже на днях суд огласит решение по этому громкому делу, которое дошло до логического завершения, как сообщал «Ъ», только со второй попытки.

Расследование хищений в ВОГ, являющемся одной из старейших общественных организаций (существует с 1926 года), было начато следственным департаментом МВД еще в январе 2018 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (особо крупное мошенничество).

Первым его фигурантом стал Евгений Новосельцев. Он руководил одной из дочерних компаний общества глухих — ООО «Виларт Инвестиции», которому в свое время было поручено при уменьшении бюджетного финансирования продать непрофильные активы ВОГ.

Однако затем в деле появились новые эпизоды и новые фигуранты, включая Валерия Рухледева, Наталью Зембатову и помощницу юриста Ирину Руденко. Интересно, что сам господин Рухледев категорически отрицал свою причастность к каким-либо хищениям, отмечая, что лично инициировал обращение в полицию и суд для поиска виновных в махинациях и возмещения убытков. Он считал, что некие недоброжелатели использовали ситуацию для отстранения его от руководства ВОГ.

Расследование уголовного дела, шедшее по нескольким направлениям, продвигалось трудно. Сначала прокуратура отказывалась утверждать обвинительное заключение, а потом в 2019 году Хамовнический суд, начавший рассмотрение по существу, вернул его материалы после полугода заседаний в надзорное ведомство для «работы над ошибками».

Тогда следователи вели говорили о двух преступлениях, совершенных Валерием Рухледевым и Евгением Новосельцевым, и одного — Натальей Зембатовой. Общая сумма ущерба оценивалась в 320 млн руб.

Речь шла о махинациях при продаже здания ВОГ в центре Москвы и подписании фиктивных актов о якобы выполненных работах при исполнении подрядов по ремонту и реконструкции помещений организации.

После доследования число преступных эпизодов у всех обвиняемых увеличилось вдвое.

Наталья Зембатова, по некоторым данным, еще на первом процессе полностью признала вину, как и Ирина Руденко. Обе просили об особом порядке рассмотрения их дела, что предусматривает короткий процесс без вызова свидетелей и изучения доказательств и мягкий приговор. Однако такую возможность предоставили только Ирине Руденко, получившей в итоге три с половиной года лишения свободы. Между тем остальные трое фигурантов находились в СИЗО. Правда, изначально Валерия Рухледева отправили под домашний арест, сделав скидку на его возраст и заслуги.

Инвалид по слуху с детства, он успешно занимался дзюдо и самбо, в том числе боролся со слышащими спортсменами, став мастером спорта СССР в 16 лет и завоевав множество наград высшей пробы на международном уровне. В свое время он стал единственным в России человеком, получившим от Международного олимпийского комитета звание «Олимпиец ХХ века».

Валерий Рухледев возглавлял множество различных спортивных организаций, а в 2003 году стал президентом ВОГ. Впрочем, когда его уличили в нарушении правил домашнего ареста — общении по интернету со свидетелями по делу и других запрещенных контактах, эти регалии не помогли, и пожилого инвалида заключили в СИЗО. Правда, спустя какое-то время отпустили. Сейчас он, как и Наталья Зембатова, ожидает решения суда под запретом определенных действий.

ВОГ же является потерпевшей стороной по делу, от которой заявлен гражданский иск ко всем подсудимым о возмещении причиненного ими ущерба, в рамках которого наложен арест на имущество обвиняемых. Уточнить итоговые финансовые претензии в организации «Ъ» не удалось. Адвокаты фигурантов, с которыми связался «Ъ», не стали говорить о позиции клиентов, пообещав высказаться после оглашения приговора.

Сергей Сергеев