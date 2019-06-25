Помещения Общества глухих рассматривают в суде

Как стало известно “Ъ”, Хамовнический райсуд Москвы приступил к рассмотрению материалов скандального уголовного дела о масштабных хищениях во Всероссийском обществе глухих (ВОГ). Вместе с президентом общества Валерием Рухледевым на скамье подсудимых находятся бывший главный юрист ВОГ Евгений Новосельцев и начальник управления финансов организации Татьяна Зембатова. Двое последних частично признавали свою вину в причастности к хищению 320 млн руб. при продаже и реконструкции зданий ВОГ, в то время как 71-летний глава ВОГ, в прошлом известный борец-чемпион, настаивает, что его уголовное преследование стало следствием борьбы за пост руководителя.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемых Рухледева, Новосельцева и Зембатовой, содержащие вместе с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением более 40 томов, поступили в суд после вынесения приговора четвертому фигуранту этого дела — Ирине Руденко. Последняя, по версии следствия, ранее являлась близкой подругой и помощницей юриста ВОГ Новосельцева. Она, так же как и другие обвиняемые, проходила по уголовному делу о двух эпизодах хищений или растраты в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). При этом, по словам источников “Ъ”, она, так же как и господа Новосельцев и Зембатова, давала признательные показания. Однако свидетельства первых двух следователи МВД и прокуроры посчитали недостаточными для заключения с ними досудебных соглашений о сотрудничестве, которые гарантировали бы уменьшение срока наказания. В то же время показания госпожи Руденко сочли приемлемыми, а потому ее уголовное дело было рассмотрено отдельно в особом порядке. В результате женщине назначили три года заключения. Прокуратура подала апелляционное представление на решение суда, потребовав в том числе удовлетворить исковые требования со стороны ВОГ, заявленные к ней. Слушания были назначены на понедельник, но в итоге их перенесли на 26 июня.

Уголовное дело о хищениях во Всероссийском обществе глухих, являющемся одной из старейших общественных организаций (существует с 1926 года), было возбуждено следователями управления по расследованию оргпреступной деятельности следственного департамента МВД еще 7 января 2018 года. Правда, изначально в нем речь шла об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), а среди фигурантов был только бывший начальник правового отдела ВОГ Евгений Новосельцев. Выпускник МГИМО, он также руководил одной из дочерних компаний общества глухих — ООО «Виларт Инвестиции»,— которой в свое время было поручено при уменьшении бюджетного финансирования продать непрофильные активы ВОГ. Сам господин Новосельцев, кстати, был сыном известного партийного функционера времен СССР, который позже служил во внешнеполитическом ведомстве, являлся ветераном органов госбезопасности и внешней разведки и скончался лишь несколько лет назад.

Как посчитали следователи, Новосельцев-младший с некими «неустановленными следствием лицами» причинил ущерб ВОГ более чем на 15 млн руб. В мае прошлого года из «большого» уголовного дела выделили новый эпизод о хищениях в ВОГ более чем на 50 млн руб. Тогда и задержали президента общества Валерия Рухледева, Татьяну Зембатову и помощницу юриста Ирину Руденко. Им и Евгению Новосельцеву предъявили официальное обвинение в масштабных хищениях, сумма которых к началу этого года возросла до 320 млн руб. Речь, по данным источников в силовых структурах, идет о двух эпизодах — махинациях при продаже здания ВОГ в центре Москвы и подписании фиктивных актов о якобы выполненных работах при исполнении подрядов о ремонте и реконструкции помещений организации.

В отличие от других фигурантов, Тверской райсуд поместил Валерия Рухледева под домашний арест. В пользу этого, очевидно, сыграли былые заслуги президента ВОГ, который в свое время неоднократно побеждал на различных, в том числе международных, турнирах по самбо, дзюдо и греко-римской борьбе.

Домашний арест пожилой руководитель общества отбывал без нареканий со стороны контролировавших режим сотрудников управления ФСИН по Москве, о чем свидетельствовали их справки, которые предоставлялись в суд для продления этой меры пресечения. Однако в конце марта 2019 года следователи обратились в Тверской суд с ходатайством о замене домашнего ареста на содержание в СИЗО, так как господин Рухледев грубо нарушил наложенные на него ограничения. В частности, говорилось, что в его квартире без ведома следствия появились пять посторонних людей, а сам он, хотя ему было запрещено пользоваться интернетом, общался по Skype с двумя свидетелями по своему уголовному делу. Защитники президента ВОГ настаивали, что якобы посторонними посетителями оказались его адвокат и родственники, общение с которыми не запрещено, почему-то называя разговоры по интернету провокацией со стороны самих участников расследования. Однако на суд это воздействия не возымело, и 71-летний Валерий Рухледев оказался в камере столичного СИЗО-5 «Водник».

Господин Рухледев настаивает на своей невиновности, а само преследование связывает с желанием неких недругов устранить его от руководства ВОГ. По словам его знакомых, сложилась «парадоксальная ситуация»: Валерий Рухледев сам написал заявление в полицию, требуя возбудить уголовное дело в отношении сотрудников, которые расхищали деньги организации, а затем обратился в суд, оспаривая законность сделок по продаже здания ВОГ, а через год неожиданно превратился в обвиняемого.

Сергей Сергеев