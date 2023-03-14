Теракты бьют редко, но метко

Институт экономики и мира представил очередной ежегодный «Глобальный индекс терроризма», в котором охватываются события 2022 года. Как отмечают эксперты института, хотя число терактов и жертв уже несколько лет стабильно сокращается, сами теракты становятся более смертоносными. Самая сложная ситуация с точки зрения уровня терроризма остается в Афганистане. Россия в этом индексе чуть улучшила свои позиции и занимает 45-е место между Джибути и Новой Зеландией.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция и спасатели работают на месте взрыва на улице Истикляль в Стамбуле (ноябрь 2022 года)

Фото: Kemal Aslan / Reuters Полиция и спасатели работают на месте взрыва на улице Истикляль в Стамбуле (ноябрь 2022 года)

Фото: Kemal Aslan / Reuters

В 2022 году в мире были совершены 3955 терактов. Это почти на 28% меньше, чем в 2021-м. Сократилось и количество жертв: погиб 6701 человек, что на 9% меньше, чем годом ранее. И в целом число жертв теперь на 38% ниже, чем было в 2015 году, когда этот показатель достиг рекордно высокого уровня. Но при этом, как отмечает в своем ежегодном докладе (.pdf) австралийский Институт экономики и мира (IEP), составляющий «Глобальный индекс терроризма», впервые за последние пять лет возросла летальность терактов. Если в 2021 году коэффициент летальности составлял 1,3 на теракт, то в 2022-м он вырос до 1,7.

«Глобальный индекс терроризма» IEP публикуется с 2007 года. В базе данных института хранятся данные о более чем 66 тыс. терактов, совершенных в период с 1 января 2007 по конец 2022 года.

Терактом эксперты IEP считают «систематическую угрозу применения насилия или насилие, совершаемые негосударственными акторами в поддержку или против установленной власти с целью транслировать политическое, религиозное или идеологическое послание группе, размеры которой превышают группу жертв, вызывая страх и изменяя в силу этого поведение более многочисленной группы».

Учитывая это, индекс не включает военные действия регулярных вооруженных формирований, действия преступных группировок, совершаемые исключительно ради наживы, случаи асоциального поведения, гражданские беспорядки и т. п. Индекс включает 163 страны, которые ранжируются по результатам расчета четырех главных факторов для каждой из них: число терактов за год, число жертв за год, число получивших ранение в результате терактов за год и число заложников, взятых террористами. На первых местах индекса размещаются те страны, где ситуация с терроризмом наиболее серьезная.

Четвертый год подряд первое место в рейтинге наиболее опасных с точки зрения терроризма стран занимает Афганистан.

Страна сохранила это место, несмотря даже на то, что в 2022 году там было совершено на 75% меньше терактов, чем годом ранее, и от них погибло на 58% меньше людей. Тем не менее в этой стране произошло 225 терактов, унесших жизни 633 человек. И, как отмечают в IEP, если бы Афганистана не было в индексе, общее число жертв терактов в мире сократилось бы на 4%. В числе стран, где ситуация с терроризмом наиболее тяжелая, по-прежнему остаются Буркина-Фасо (второе место), Сомали, Мали, Сирия, Пакистан, Ирак и Нигерия (восьмое место). На первые десять стран, подчеркивают в IEP, приходится 85% всех жертв терактов.

Самыми смертоносными террористическими группировками эксперты называют Исламское государство (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ), сомалийскую исламистскую группировку «Харакат аш-Шабааб» (имеет тесные связи с террористической организацией «Аль-Каида», запрещенной в РФ), пакистанскую военизированную организацию «Освободительная армия Белуджистана» и джихадистскую группировку «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», действующую в Магрибе и Западной Африке.

При этом ИГ остается самой смертоносной террористической группировкой восьмой год подряд: в прошлом году она совершила 410 терактов, унесших жизни 1045 человек.

Самый кровавый теракт в 2022 году совершили боевики «Харакат аш-Шабааб»: 2 февраля они подорвали два здания Пограничного корпуса в пакистанской провинции Белуджистан и обстреляли находившихся там военных. В результате погибли 195 человек.

Анализируя ситуацию в России, эксперты IEP отмечают, что в регионе Евразия, включающем бывшие советские республики, уровень терроризма на ее территории остается наиболее высоким, хотя он и значительно снизился за последние десять лет. Пик террористической активности в России пришелся, по оценкам IEP, на 2010 год, когда было совершено 327 терактов и погибли 274 человека. В 2022 году в России погибли только 2 человека. По итогам года Россия переместилась в индексе с 44-го на 45-е место, чуть уступая Новой Зеландии. Из постсоветских государств Таджикистан занимает в индексе 50-е место, Узбекистан — 70-е, Украина — 73-е. Все остальные бывшие республики находятся на 93-м месте, как и другие государства — 71 в общей сложности, где в прошлом году не было терактов и их жертв.

Алена Миклашевская