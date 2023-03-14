РЖД и правительство ЯНАО заключили соглашение о сотрудничестве

Начальник Свердловской железной дороги (СвДЖ) Иван Колесников и губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов заключили соглашение о сотрудничестве РЖД и окружного правительства в области железнодорожного транспорта до 2025 года. По словам, Ивана Колесникова, инвестиции РЖД в развитие cвердловской магистрали на территории ЯНАО в 2022 году составили 980 млн руб. В планах на 2023 год — 796 млн руб.

В частности, согласно договору, стороны будут сотрудничать при строительстве Северного широтного хода (СШХ) и железнодорожного коридора Обская – Бованенково – Сабетта. Планируется, что СШХ обеспечит значительное сокращение протяженности транспортных маршрутов от месторождении в северных раионах Западнои Сибири до портов Балтииского, Белого, Баренцева и Карского морей.

Напомним, ранее вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что правительство РФ приостановило проект строительства СШХ в пользу развития восточного направления. Однако в правительстве ЯНАО заявляли, что проектирование проекта СШХ продолжается по графику, несмотря на перенос сроков строительства объекта.

Северный широтный ход — строящаяся железнодорожная магистраль. Ее протяженность составит 707 км. Она соединит станцию Обская Северной железной дороги со станцией Коротчаево Свердловской железной дороги. В рамках реализации проекта будет построен мост через реку Обь и железнодорожная часть моста через реку Надым. Общая стоимость проекта — 292,3 млрд руб.

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Диана Сунагатуллина