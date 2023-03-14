Элеватор взойдет к лету

Проект московской компании «Трансхимэкспорт» по строительству и реконструкции мощностей Купинского элеватора в Новосибирской области подорожал с изначально заявленных в 2020 году 1,2 млрд руб. до 8,3 млрд руб. Еще в августе 2022 года объем инвестиций оценивался в сумму в 3,6 раза меньше. В реализующей проект компании «Метелица» (структура московского «Трансхимэкспорта») объясняют рост затрат большим объемом подорожавшего импорта, заместить который оказалось невозможно. Ввести объект планируется к лету 2023 года. Проект предполагает модернизацию элеваторных емкостей на 45 тыс. т и строительство новых объемов хранения на 120 тыс. т зерновых. Эксперты полагают, что такой рост инвестиций может увеличить срок их окупаемости с 20 до 35 лет.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

ООО «Метелица», реализующее в Новосибирской области проект модернизации Купинского элеватора, планирует ввести объект в эксплуатацию в июне-июле 2023 года, сообщила „Ъ-Сибирь“ гендиректор «Метелицы» Олеся Силкова. Объем вложений, по ее словам, вырос после последней корректировки на 362%, то есть с 2,3 млрд руб. до 8,3 млрд руб. Материнская компания «Метелицы» — московское ООО «Трансхимэкспорт» — анонсируя проект в начале 2020 года, рассчитывало реализовать его за 1,2 млрд руб. «Очень сильно повлиял рост цен на материалы и оборудование»,— пояснила госпожа Силкова. Замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов, комментируя ход модернизации элеватора на аграрном комитете в заксобрании региона, обратил внимание, что часть импортных составляющих проекта «оказалось невозможно ничем заменить». Он отметил, что в рамках проекта будет построено 18 накопителей, 14 из них уже смонтированы.

«Трансхимэкспорт», по данным сайта самой компании, специализируется на перевалке угля и минеральных удобрений через Восточно-Уральский терминал, а также экспортных поставках в Юго-Восточную Азию, Австралию и Латинскую Америку. Компании напрямую принадлежит 97,5% в АО «Купинский элеватор», а также 50% в выращивающем зерно ООО «Сибзернопром» и 90% в ООО «Метелица» (другие 50% и 10% этих компаний — у «Купинского элеватора»). Единственный владелец «Трансхимэкспорта» — Алексей Воротников. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании в 2021 году составила 281,7 млн руб., чистая прибыль — 1,47 млрд руб.

В 2020 году проект модернизации Купинского элеватора получил статус масштабного инвестиционного и заручился поддержкой региональных властей. Он предполагает модернизацию элеваторных емкостей на 45 тыс. т единовременного хранения и строительство новых мощностей на 120 тыс. т зерновых. В перспективе компания планировала не позднее чем к 2024 году построить рядом маслоэкстракционный завод с мощностью переработки 500 т сырья в сутки, который будет выпускать масло и шрот из рапса и льна. Госпожа Силкова уточнила, что этот проект будет запущен не раньше ввода в эксплуатацию элеваторного комплекса.

По данным минсельхоза Новосибирской области, общая элеваторная мощность в регионе сейчас составляет около 1,73 млн т, из которых, по данным на 10 марта, были заполнены 44%. На тот же момент в 2022 году этот показатель составлял 29%, годом ранее — 27,3%. В регионе в 2023 году планируется засеять зерновыми и зернобобовыми культурами 1,53 млн га (+10,9 тыс. га к 2022 году).

Заместитель председателя комитета Московской торгово-промышленной платы по развитию предпринимательства в АПК, гендиректор Petrova 5Consulting Марина Петрова считает, что, несмотря на рост стоимости, проект «Трансхимсервиса» актуален «в текущей ситуации», когда «России необходимы дополнительные мощности по высокотехнологичным элеваторам». «Старый Купинский элеватор работал на 40 тыс. т, его планируют модернизировать под пивоваренный ячмень, поскольку есть проблемы с поставками солода из Европы. Также компания планирует построить максимально автоматизированный зерновой терминал на 120 тыс. т. единовременного хранения, предназначенный для зерновых и масличных культур, для которого проведут полную реконструкцию железнодорожного парка»,— сообщила „Ъ-Сибирь“ госпожа Петрова. Она также обратила внимание, что компании «Трансхимэкспорта» засеивают высокомаржинальные культуры (пивоваренный ячмень, рапс, масличный лен, овес) и строительство элеватора позволит сделать предприятие экономически более устойчивым.

Директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский менее оптимистичен. По его оценке, из-за существенного удорожания стоимости проекта его окупаемость может вырасти с называвшихся ранее 20–22 лет до 30–35 лет — даже при полной загрузке элеваторных мощностей и при удачной реализации проекта строительства маслоэкстракционного завода. «Удорожание в данной ситуации для инвестора является, на наш взгляд, значительной проблемой, поскольку этот проект заявлялся в большей степени как финансируемый из собственных и заемных средств. Полагаю, что здесь должна появиться заинтересованность в получении господдержки, например, в виде субсидий, налоговых послаблений или льготных кредитов. С таким стремительным ростом объема необходимых инвестиций он действительно может стать убыточным»,— считает господин Жарский. Оптимизма инвестору, по его мнению, может добавлять только хорошая динамика по показателям производства зерновых в регионе, где регулярно растет площадь засеваемых зерновыми площадей.

Дарья Решетникова