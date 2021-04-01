Понимание риска — задача минимум Программный директор РСМД Иван Тимофеев — о громком санкционном процессе с участием россиян в США

В США близится к завершению громкий уголовный процесс (.pdf) по обвинению в нарушении режима американских санкций. В числе обвиняемых — российский гражданин Олег Никитин — генеральный директор компании «КС Инжиниринг».

По версии Минюста США, компания Олега Никитина получила от контролируемого российским правительством предприятия заказ на покупку в США турбины для глубоководного бурения в Арктике. Поставки подобного оборудования в Россию были запрещены еще в 2014 году в рамках секторальных санкций Вашингтона.

Следствие считает, что для обхода санкций Олег Никитин и его коллега Антон Черемухин попытались купить турбину через посредников.

Им стала итальянская компания GVA во главе с гражданином Италии Габриэле Виллоне.

В свою очередь, итальянцы вышли на американскую компанию WMO и ее президента Дали Багру из Атланты с целью покупки турбины у производителя. При этом заказчик и посредники скрыли от производителя информацию о конечном потребителе. Они объяснили, что турбина будет использоваться в Атланте. Там группа и была арестована на финальной стадии сделки.

Первоначально россиянин свою вину не признавал. Однако ее признал Габриэль Виллоне, получивший впоследствии 28 месяцев тюрьмы. Это не самая плохая альтернатива с учетом того, что за нарушение режима санкций США можно сесть на 20 лет.

По всей видимости, теми же соображениями руководствовались и адвокаты Олега Никитина. 30 марта Минюст сообщил, что господин Никитин признал себя виновным.

Ему грозит до пяти лет заключения, штраф, арест имущества, а также последующий судебный надзор.

Уголовное преследование за нарушение режима санкций — распространенная практика в США. Как правило, основанием является наличие умысла и преднамеренные действия. Попытки скрыть сделку, подделать документы или ввести в заблуждение контрагентов почти автоматически рассматриваются как отягчающие обстоятельства.

По данным Российского совета по международным делам, только в 2020 году можно выделить более 40 событий в связи с такими уголовными делами. Помимо «дела о турбине» на слуху уголовное преследование Мэн Вэнчжоу — финансового директора Huawei, дело Корейского индустриального банка или иранского платежного сервиса Payment24.

Еще одно заметное дело с российским участием — уголовные обвинения в адрес Ильяса Сабирова, а также двух граждан Болгарии.

По версии прокуратуры США они также пытались ввезти в Россию американское оборудование через Болгарию.

Попытки обойти санкции через посредников и третьи страны — распространенное явление. Однако американские власти научились достаточно эффективно выявлять подобные схемы. Уголовные дела сочетаются с большим числом административных расследований, ведущихся Минфином, Минторгом и другими ведомствами.

По делам о нарушении режимов санкций только Минфин США за последние 10 лет собрал более $5,6 млрд штрафов.

Практика уголовного преследования по санкционным сюжетам встречается и в Евросоюзе. В прошлом году Верховный региональный суд Гамбурга приговорил к семи годам россиянина за поставки товаров двойного назначения в Россию. Похожее дело завершилось в марте текущего года. Уголовные приговоры были вынесены двоим гражданам Германии за поставки оборудования в Россию в обход санкций ЕС.

Обход зарубежных санкций чреват материальными потерями для компаний и лишением свободы для владельцев и сотрудников. Часто бизнес попросту не информирован о рисках. Особенно это касается малых и средних предприятий. Понимание риска — задача минимум. Она должна решаться в том числе и на уровне ассоциаций бизнеса. Вреден как слепой и бездумный «комплаенс», так и игнорирование зарубежного законодательства. Чем меньше россиян будет сидеть в зарубежных тюрьмах, тем лучше.

Иван Тимофеев — программный директор Российского совета по международным делам (РСМД)