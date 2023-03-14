Паромное сообщение через Керченский пролив остановили из-за погоды

Работу Керченской паромной переправы остановили из-за плохой погоды, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ. По данным ведомства, по проливу действует штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 12–17 м/сек.

С начала работы Керченской паромной переправы, уточнили в министерстве, через пролив в обе стороны перевезли в общей сложности 103 535 пассажиров, 81 747 единиц автотранспорта и 9 712 железнодорожных вагонов. Паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 2623 рейса

Напомним, на прошлой неделе несколько танкеров, перевозящих сжиженный углеводородный газ, не смогли вовремя выйти из Азовского моря из-за ограничений на проход опасных грузов под Крымским мостом.

Александр Дремлюгин, Симферополь