Reuters: танкеры с газом заперты в Азовском море из-за ограничения на проход под Крымским мостом

Несколько танкеров, перевозящих сжиженный углеводородный газ (СУГ), не могут выйти из Азовского моря из-за ограничений на проход опасных грузов под Крымским мостом, сообщает Reuters со ссылкой на трейдеров и данные портала Refinitiv Eikon. В Пограничном управлении Крыма оставили без комментариев вопрос «Ъ» о причинах возникшей проблемы. В ФКУ Упрдор «Тамань» сообщили «Ъ», что не ограничивали движение из-за ремонтных работ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Виды Крымского моста

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Виды Крымского моста

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Согласно данным слежения за судами Refinitiv Eikon, в Азовском море ожидают разрешения на проход в Черное море через Керченский пролив три танкера — газовозы Summer (номер IMO 9040883) с партией СУГ около 2,9 тыс. т, Gas Houston (IMO 9181900) с 3,4 тыс. т СУГ и Premier (IMO 9040170) с 2,4 тыс. т.

Последние танкеры с СУГ перевалочный комплекс Мактрен-Нафта отгрузил в азовском порту Темрюк в конце декабря. С тех пор выйти в Черное море они уже не могли, пишет агентство, ссылаясь на данные Refinitiv Eikon. По мнению одного из трейдеров, СУГ, скорее всего, попал в перечень опасных грузов, запрещенных для прохода под Крымским мостом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Скриншот с сайта marinetraffic.com

Скриншот с сайта marinetraffic.com



Накануне стало известно, что пограничная служба начала массовые проверки всех судов на подходе к Крымскому мосту. Причина нововведения не уточнялась. Из-за этого в Керченском проливе образовалась большая пробка из кораблей.

Из Темрюка танкеры доставляли СУГ в румынские порты Мидия/Мангалия или болгарский порт Бургас. Кроме того экспорт СУГ через Темрюк в Турцию, страны Балканского региона и другие рынки Средиземноморья осуществляли российские поставщики «Газпром» и ЛУКОЙЛ, а также казахстанский «Тенгизшевройл». По данным Reuters, они уже перенаправил поставки на альтернативные маршруты отгрузок — в Батуми и Тамань.

Эрдни Кагалтынов; Александр Дремлюгин, Симферополь